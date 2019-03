Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ulimate et Cuphead :Game Informer a réussi à obtenir une interview du co-créateur de Cuphead Jared Moldenhauer.Au cours de l'entretien, Moldenhauer a déclaré qu'il aimerait beaucoup voir Cuphead et Mugman rejoindre Super Smash Bros Ultimate.«J'ai rêvé de Smash Bros», a déclaré Moldenhauer. “[Cuphead et Mugman] appartiennent à cet endroit. Donc, si les fans le veulent, je ne vois pas pourquoi Nintendo ne voudrait pas qu’ils obtiennent ce qu’ils désirent. Je pense qu'ils le feraient parce qu'ils soutiennent beaucoup leurs fans. . . Donc, si Nintendo souhaitait la satisfaction de ses fans, je me ferais un plaisir de rendre la transition la plus facile. Juste un bout de papier, nous n’avons besoin de rien. Vous pouvez avoir ces personnages faire une apparition. »En parlant de Cuphead sur Nintendo Switch, c'est Microsoft qui a approché le Studio MDHR et leur a demandé s'ils souhaitaient créer une version du titre sur Nintendo Switch...Sources : https://www.gameinformer.com/gdc-2019/2019/03/20/cupheads-creator-desperately-wants-him-in-super-smash-bros et https://www.resetera.com/threads/cuphead-on-switch-was-microsofts-idea.106873/