Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Le twitter Persona PR confirme qu'il y aura des nouvelles du jeu Persona 5 R après l'épisode "Stars and Ours" diffusée demain à 20h00 (heure locale). Reste à voir si on aura une date de sortie, et si en plus de la version Ps4 déjà officialisée, le jeu sortira sur d'autres supports, comme sur Nintendo Switch, d'après plusieurs rumeurs...Source : https://www.resetera.com/threads/persona-pr-twitter-confirms-persona-5-r-news-after-the-episode-stars-and-ours-to-air-tomorrow-20-00-jst-time.106940