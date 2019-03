Voici une Information concernant le jeu Cuphead :Cuphead a été annoncé sur Nintendo Switch au cours du Nindies Showcase aujourd’hui et son lancement est prévu très bientôt. Le Studio MDHR a l'intention de le sortir le 18 avril, au moins numériquement. Heureusement, une version physique a également été confirmée. La copie destinée au commerce sortira quelque temps après le lancement du DLC, de sorte que la cartouche contiendra tout. Pas encore de mot sur un possible délai de publication. En plus du jeu, il semble que certains bonus pourraient éventuellement être inclus dans cette version...Source : https://nintendoeverything.com/cuphead-confirmed-for-physical-release-on-switch/