Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Dengeki a dévoilé les lancements des Opus canoniques de la Saga :[Ps2] Devil May Cry - 393 000 / 622 000 au total[Ps2] Devil May Cry 2 - 299 000 / 479 000 au total[Ps2] Devil May Cry 3 - 182 000 / 289 000 au total[Ps3 + Xbox 360] Devil May Cry 4 - 244 000 / 380 000 au total[Ps4 + Xbox One] Devil May Cry 5 - 129 000C'est donc le pire lancement de la Saga.On apprend également que sur Xbox One, le jeu s'est écoulé à 877 exemplaires, lui permettant de faire une entrée à la quarante-sixième place...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-10-2019-mar-04-mar-10.105078/page-13#post-18837261