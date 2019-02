Voici une Rumeur autour du jeu Dragon Quest Heroes 1 & 2 :Hier, une liste des prochaines sorties sur Nintendo Switch pour 2019 a été distribuée par GameStop. Cette liste incluait Wolfenstein Youngblood. Outre ce titre, il y avait un autre jeu non annoncé par Nintendo et Square Enix en Occident, Dragon Quest Heroes 1 et 2. Dragon Quest Heroes 1 & 2 est sorti au Japon il y a deux ans, mais aucun projet de localisation n'avait été envisagé jusqu'à présent. Si les rumeurs concernant Dragon Quest sont vraies, il devrait sortir plus tard cette année…Source : https://nintendosoup.com/dragon-quest-heroes-1-2-switch-listed-for-2019-release-by-gamestop/