Voici une Rumeur autour du jeu Persona 5 :Le 20 avril 2017, il a été découvert qu'Atlus avait enregistré un certain nombre de noms de domaine officiels liés à la série Persona, notamment «P5R.JP.». Ce nom de domaine a été mis à jour aujourd'hui, le 25 décembre 2018. "P5R" n'est pas encore connu, mais une rumeur récente suggère qu'il s'agirait d'une nouvelle édition de Persona 5 qui paraîtra en 2019. Chaque fois que ces changements de serveur de noms pour les domaines liés à Atlus ont eu lieu précédemment, le jeu a ensuite été officialisé dans les deux semaines suivant la mise à jour. Peut-être lors de l'émission spéciale d'une heure, Persona 5 the Animation, le 30 décembre. Dans 5 jours, on aura peut-être la confirmation du portage du jeu Persona 5 sur Nintendo Switch...Source : https://personacentral.com/persona-5-r-announcement-imminent-official-domain-updated/