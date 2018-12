J'ai terminé l'Extension Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country après 57 heures et 32 minutes.Les personnages sont pour moins meilleurs que ceux du premier. Du moins, ils n'ont pas la même psychologie de Rex, étant plus adulte. Cependant, là où je trouvais que Rex évoluait de façon exponentielle, ici, leur évolution est moins marquée.Le reste est juste une version améliorée du jeu de base. Le système de combat est amélioré, le sociogramme est une excellente idée, tout comme le système de campement, même si un peu repompé sur d'autres jeux.Concernant les Lames, là où dans le jeu de base, c'était leur nombre à outrance avec un système d'obtention trop aléatoire, là, c'est minimaliste, mais dans le bon sens du terme. Plus besoin de farmer à tire-larigot pour rien.Le jeu est aussi plus mature où niveau de certains passages, assez grave, avec un langage assez cru. Des monstres sont aussi assez "dégelasses", tranchant énormément avec certains passages assez comiques. Enfin, le combat final est lui aussi une réussite, bien plus réussi que celui du jeu de base.Mais ce qui m'a le plus marqué reste la fin. Oh mon dieux, quelle fin. D'une tristesse, d'une beauté et d'une intensité. La musique de fin est elle aussi sublime. Une ouverture sur le jeu de base juste magnifique, tout simplement. Une fin tout simplement marquante et poétique.C'est simple, en ajoutant cette Extension au jeu de base, je pense qu'on est face aux meilleur RPG de cette génération, qui frôle même limite le premier. Le tout montre qu'il est encore possible de faire un J-RPG dits classique en le modernisant et en le sublimant.En espérant un Xenoblade Chronicles 3 aussi bon, car j'avoues que j'ai moins aimé Xenoblade Chronicles X, donc j'attends moins un Xenoblade Chronicles X-2. En attendant, je pense refaire l'Extension en mode New Game Plus...Source : member15179.html