Voici une Information concernant la Xbox Scarlett :Le nom de code du kit de développement a déjà été repéré, ce qui semble indiquer la possibilité que ces kits aient été envoyés à l'équipe qui travaillera sur la plate-forme. Comme indiqué par Jez Corden de Windows Central, le nom de code en question est "Anaconda", ce qui évoque le thème des reptiles chez Microsoft. Bien que le nom de code associé à la Xbox One X soit Project Scorpio, le nom de code de son kit de développement était Chuckwalla, encore un autre reptile.En ce qui concerne les consoles, les noms de code précédents étaient tels que Scorpio pour Xbox One X, Durango pour la Xbox One d'origine et Xenon pour la Xbox 360.Il ne nous fournit pas de détails particuliers sur la console et le projet lui-même, mais nous pourrions en trouver un indice. En effet, le fait que les kits de développement Xbox One X et Scarlett aient les deux noms de code sur les reptiles laisse entrevoir une sorte de continuité entre les deux plates-formes.Nous savons que la Xbox One X a été conçue pour être compatible avec les versions antérieures et que Scarlett sera effectivement compatible avec cette version, ce qui semble confirmer la future philosophie de la console...Source : https://www.gamepur.com/news/36876-xbox-scarlett-dev-kit-codenamed-anaconda.html