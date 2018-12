Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Le Hollywood Reporter a récemment interrogé le président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, sur un large éventail de sujets. L’un des plus gros titres de cette année, outre Super Smash Bros. Ultimate, est Red Dead Redemption 2. Le jeu n'est pas sorti sur Nintendo Switch et beaucoup se demandent pourquoi.Reggie Fils-Aime a expliqué au Hollywood Reporter que des jeux tels que Red Dead Redemption 2 avaient été développés de nombreuses années avant l’annonce officielle de la Nintendo Switch, il est donc logique de terminer le travail sur ce jeu avant de décider de le porter sur Nintendo Switch.Cela dit, Reggie espère que les développeurs tiers et indépendants sortiront plus de jeux multi qui commencent leur développement aussi sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/reggie-explains-why-red-dead-redemption-2-isnt-on-nintendo-switch/