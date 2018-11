Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Plus tôt cette année, le site Web Trusted Reviews a publié un énorme leak concernant le jeu Red Dead Redemption 2, qui avait décrit en détail les fonctionnalités et les modes de jeu. L’article a depuis été supprimé et ils se sont excusés : « Le 6 février 2018, nous avons publié un article provenant d'un document d'entreprise confidentiel. Nous aurions dû savoir que ces informations étaient confidentielles et ne pas les avoir publiées. Nous nous excusons sans réserve et nous nous sommes engagés à ne pas répéter de telles actions. " La manière dont les informations ont été acquises n’est pas connue à ce jour, mais si elles ont été volées ou acquises de manière illégitime, ils ont des raisons de les poursuivre en justice. Trusted Review a alors versé 1 million de livres sterling à Rockstar Games, qui a dirigé les fonds vers trois grandes organisations : The American Indian College Fund, the American Prairie Reserve et the First Nations Development Institut...Source : https://www.resetera.com/threads/trusted-reviews-pays-%C2%A31-million-over-rdr-2-leak.78384/