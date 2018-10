Voici une Information concernant la Xbox One :L'événement Xbox X018 devrait avoir lieu le mois prochain et Xbox Mexico a confirmé qu'il serait rempli de surprises laissant présager d'une possible révélation de la Xbox Scarlett. Phil Spencer a mentionné qu'il y aurait des annonces lors de l'événement. Mais à présent, Xbox Mexico a rassuré tous les fans en précisant que le contenu sera conséquent. Avant tout, tout le monde s'attend à ce que Microsoft parle de Xbox Scarlett lors de cet événement. L’année dernière, Microsoft a annoncé la sortie de la Xbox One X, qui n’a pas réussi à se vendre. Il est donc tout à fait logique de passer à la génération suivante. Des indices récents tirés de la liste d’emplois d’Infinity Ward nous indiquent qu’ils travaillent sur un jeu cross-gen. Cela signifie que les futures consoles sont plus proches que jamais et que Microsoft pourrait être prêt à prendre les devants de Sony cette fois-ci. Il se pourrait également que le prochain Banjo Kazooie sur Xbox One soit annoncé lors de l'événement, Rare ayant laissé entendre que le prochain jeu est en développement...Source : https://segmentnext.com/2018/10/16/xbox-x018-surprises-xbox-mexico/