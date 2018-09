Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Dans l'interview qui a été publiée par Polygon, Hajime Tabata revient sur le prochain DLC du jeu. Selon lui, ce nouveau DLC est une nouvelle histoire. Il ajoute que ça sera plus une expansion de l'histoire qui existe déjà, contrairement aux précédents qui se concentraient sur un personnage en particulier. Les anciens étaient la première saison, là, on entamera la saison deux. Le but selon lui est de créer quelque chose de nouveau avec les utilisateurs, créer une sorte de possibilité différente avec la direction que l'histoire du jeu Final Fantasy XV a prise. C’est quelque chose qui va être nouveau, et ça va être passionnant à faire. Le prochain DLC sera donc bien une toute nouvelle histoire. On n’en saura plus peut-être prochainement…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2018/09/22/final-fantasy-15-dlc-story/#/slide/1