Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Le site Fandom a attribué la note de 6/10 au titre, dépassant donc la plus "mauvaise" note attribuée à ce jour, celle de Gameblog et son 7/10. Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur STEAM et Ps4, et un jour peut-être sur Nintendo Switch...Source : http://fandom.wikia.com/articles/dragon-quest-xi-review