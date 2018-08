Voici une Information concernant la Saga Ys :Le prochain titre des Ys serait en développement, a déclaré le président de Falcom, Toshihiro Kondo, sur le site français ActuGaming : "En ce qui concerne la série Ys, nous travaillons sur un nouveau jeu", a déclaré Kondo sur le site. "Ce ne sera pas un Remake mais un tout nouveau titre. Ce sera à propos d'Adol et ça se passera juste après les événements de Ys VIII. J'espère que vous allez l'attendre avec impatience." Pour rappel, le jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana, le dernier Opus de la Saga Ys est sorti en 2016, a été annoncée lors de la conférence de presse de Sony avant le Tokyo Game Show 2014. À l'approche du Tokyo Game Show 2018, Sony organisera un événement similaire le 10 septembre. Une annonce officielle sera peut-être à cette date...Source : https://gematsu.com/2018/08/next-ys-title-in-development-set-after-ys-viii

Who likes this ?

posted the 08/26/2018 at 09:57 AM by link49