Voici une Rumeur concernant le jeu Super Smash Bros. à paraitre sur Nintendo Switch :Selon Liam Robertson, Nintendo commercialiserait le jeu en octobre prochain, et pas en septembre pour accompagner le lancement du mode online payant sur Nintendo Switch comme certaines rumeurs le présageaient. On devrait surement avoir une confirmation lors du prochain E3...Source : https://nintendosoup.com/industry-insider-leaks-more-details-on-star-fox-grand-prix-fire-emblem-and-smash-bros-switch/

posted the 05/18/2018 at 08:11 AM by link49