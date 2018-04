Voici un Information autour de la Saga Halo:Ca fait près de 3 ans que le dernier jeu Halo est sorti et jusqu'à présent, on n'a eu aucune nouvelle concernant un nouvel opus. Cependant, une nouvelle offre d'emploi confirme qu'un nouveau jeu Halo est en développement. L’offre précise être à la recherche d'un ingénieur graphiste pour rejoindre l’équipe travaillant sur le prochain jeu de la Saga Halo, en précisant que si les superbes graphismes 4K/60Fps vous attirent, c'est le travail idéal. Reste à voir si le jeu Halo 6 sera annoncé durant le prochain E3…Source : https://gamingbolt.com/halo-6-may-be-targeting-4k-60fps-according-to-job-listing

posted the 04/15/2018 at 10:03 AM by link49