Voici une Rumeur auour du jeu Pokémon à paraitre sur Nintendo Switch :Il semblerait qu'il s'agisse du rendu du prochain Pokemon à paraître sur Nintendo Switch.Il ne s'agit pas d'un fake d’après de nombreux insiders. Pour rappel, le jeu sur Nintendo Switch est prévu sur les planning Nintendo pour une sortie fin 2018 au plus tôt...Source : https://pokejungle.net/2018/03/31/rumor-the-mysterious-lapras-image-revealed/

posted the 03/31/2018 at 09:26 PM by link49