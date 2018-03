Voici une "Information" concernant le jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch :Il est fort probable qu'en annonçant le prochain opus sur Nintendo Switch, Nintendo ait offert à la console la plus grosse cartouche Nintendo de cette année, voire la plus gosse cartouche exclusive pour une console en 2018 tous spports confondus. A moins que le prochain Pokémon sur Nintendo Switch sorte également en fin d'année...Source : http://www.ign.com/videos/2018/03/12/is-super-smash-bros-for-switch-nintendos-biggest-game-of-2018

posted the 03/12/2018 at 11:00 PM by link49