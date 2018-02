Voici une Information concernant le jeu Secret of Mana Remake :Gameblog donne son avis sur le titre qui est loin d'être très positif, avec un petit 5/10. Et voici celui de JeuxVidéo.com :Pour rappel, le jeu est disponible depuis la semaine dernière, sur PC, Ps4 et PsVita...Source : http://www.gameblog.fr/tests/2973-secret-of-mana-psv-pc-ps4