Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo n'a jamais vraiment cherché à ce que ses consoles soient technologiquement avancées. Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France s’explique sur le fait que la Nintendo Switch ne soit pas compatible VR et 4K. Selon lui, les casques de réalité virtuelle actuels ne plaisent pas à la majorité des joueurs et la technologie 4K n'a pas encore été suffisamment largement adoptée pour justifier l'investissement. Reste à voir si cela changera avec le temps ou pas…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-explains-disinterest-vr-4k-technology/

posted the 01/13/2018 at 10:54 AM by link49