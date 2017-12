Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :En plus d'une rumeur qui voudrait que Bandai Namco travaille sur le jeu Metroid Prime 4, dont on en verrait plus durant le prochain Nintendo Direct, il semblerait qu'un nouveau Zelda soit dévoilé également durant le Nintendo Direct, qui devrait avoir lieu en janvier prochain. Ceci corroborerait le fait que le Studio Grezzo, à qui l'on doit les jeux The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D et The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D, recrute un développeur spécialisé HD. Réponse le mois prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-nintendo-direct-january-2018-thanks-ea.8863/page-44