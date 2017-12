Voici le Top Media Create allant du 27 novembre au 03 décembre 2017 :01./01. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 107.657 / 944.074 (-36%)02./00. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 # (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) - 97.732 / NEW03./02. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 61.596 / 853.654 (-21%)04./04. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 36.246 / 1.409.776 (+20%)05./00. [3DS] Kirby Battle Royale (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) - 28.023 / NEW06./00. [PS4] Nobunaga's Ambition: Taishi # (Koei Tecmo) {2017.11.30} (¥8.800) - 27.230 / NEW07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 23.388 / 861.238 (+24%)08./05. [PS4] Call of Duty: WWII # (Sony Interactive Entertainment) {2017.11.03} (¥7.900) - 15.505 / 306.501 (-28%)09./09. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 13.068 / 294.639 (+21%)10./08. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 11.634 / 668.649 (-23%)11./06. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon Veteran Trainer's Dual Pack {Pokemon Ultra Sun Pokemon Ultra Moon} (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥9.960) - 10.872 / 278.952 (-46%)12./00. [3DS] Attack on Titan 2: Future Coordinates (Spike Chunsoft) {2017.11.30} (¥5.980) - 8.353 / NEW13./00. [PS4] Little Witch Academia: Chamber of Time # (Bandai Namco Games) {2017.11.30} (¥7.600) - 8.069 / NEW14./00. [NSW] Resident Evil: Revelations Collection (Capcom) {2017.11.30} (¥4.990) - 6.540 / NEW15./12. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) - 6.450 / 61.055 (+3%)16./10. [PS4] Star Wars: Battlefront II # (Electronic Arts) {2017.11.17} (¥7.800) - 5.886 / 55.389 (-45%)17./00. [NSW] Nobunaga's Ambition: Taishi # (Koei Tecmo) {2017.11.30} (¥8.800) - 5.636 / NEW18./00. [PS4] Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX (Sega) {2017.11.22} (¥7.990) - 5.579 / 40.47519./13. [PS4] Gran Turismo Sport # (Sony Interactive Entertainment) {2017.10.19} (¥6.900) - 5.542 / 198.985 (-7%)20./18. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) - 4.758 / 287.866 (+21%)Le jeu Xenoblade Chronicles 2 entre à la deuxième place, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon reste stable, alors que le Double Pack perd cinq places, Super Mario Odyssey perd une place, Assassin’s Creed Origins sur Ps4 quitte le classement, Pokken Tournament DX également, Splatoon 2 reste stable, Resident Evil : Revelations Collection sur Nintendo Switch entre à la quatorzième place, Mario Kart 8 Deluxe reste stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd deux places et 1-2-Switch perd aussi deux places…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 124 77002. 3DS : 36 18503. Ps4 : 33 40704. PSVita : 6 12705. Xbox One : 50806. Ps3 4808. Wii U 45La Nintendo Switch, la 3DS et la Ps4 restent stable …Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171206087/