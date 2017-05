Voici une Rumeur concernant le Studio Ready at Dawn :Même si les rumeurs concernant la suite du jeu The Order 1886 continuent de perdurer, le Studio Ready at Dawn travaillerait sur une nouvelle IP AAA de type Open-World. En effet, en se basant sur une offre emploi, le Studio stipule qu’ils sont à la recherche de personnel pour travailler sur une nouvelle IP qu’ils sont en train de créer. Ce jeu sortirait sur console, et non sur PC. On ne sait pas si ça sera une exclusivité Ps4, comme The Order 1886, ou un jeu multi, comme De-Formers. Le jeu sera peut-être officialisé à l’E3 2017…Source : https://www.keengamer.com/article/16277_ready-at-dawn-working-on-an-aaa-open-world-new-ip/