Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :L’embargo ayant pris fin, les testeurs peuvent publier leurs tests. Voici les notes obtenues par le titre :- TrustedReviews : 100/100- USGamer : 100/100- Metro Game Central : 10/10- God is a Geek : 100/100- Guardian : 100/100- GameRadar+ : 100/100- Nintendo Life : 100/100- IBTime UK : 100/100- The SixthAxis : 100/100- Destructoid : 9.5/10- Game Informer : 9.3/10- IGN : 9..3/10- Digitally Downloaded : 90/100- Stevivor : 9/10- Games Beat : 90/100- Attack on the Fanboy : 90/100- Gamespot : 90/100- Hobby Consolas : 90/100- CGMagazine : 90/100- Game Rant : 90/100- IGN Spain : 9/10- COGConnected : 89/100- NintendoWorldReport : 8.5/10- Post Arcade : 8.5/10- Game Revolution : 80/100- DualShockers : 80/100Et un test français, celui de JeuxVidéos.com :Et on termine par sa moyenne actuelle Metacritic :Pour rappel, le jeu sortira le 28 avril prochain, sur Nintendo Switch…Source : http://opencritic.com/game/4061/mario-kart-8-deluxe