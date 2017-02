Voici des Informations autour de la Nintendo Switch :Petite mise à jour avec les jeux à venir sur Nintendo Switch en 2017, et en 2018.Nintendo a aussi révélé que depuis la révélation officielle de la Nintendo Switch le 13 Janvier, il y a eu un intérêt beaucoup plus important de la part des éditeurs. Le nombre de titres Nintendo Switch en développement a augmenté d'au moins 20% avec encore plus de jeux en développement depuis la console a été révélé, ce qui est très impressionnant et qui montre l'intérêt est là. Lors de la présentation, Nintendo avait annoncé qu'il y avait plus de 80 titres en développement auprès de plus de 50 éditeurs, mais ce nombre est maintenant passé à plus de 100 titres, auprès de plus de 70 éditeurs. Nintendo promet d’autres annonces ultérieurement.Enfin Nintendo précise que la console généra du profit dès son lancement. Ceci permettra à l’entreprise une situation plus saine financièrement, et d’anticiper plus tard une possible baisse de prix, si cela s’avère nécessaire…Sources : http://thisgengaming.com/2017/02/01/nintendo-switch-titles-in-development-software-publishers-interest-has-increased-since-reveal/ et http://nintendotoday.com/nintendo-switch-profit//