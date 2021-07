Non, la Switch OLED ne sera pas équipée d'un nouveau CPU ou d'un gain de RAM

Parce que sur internet, ça adore spéculer sur d'éventuels secrets au point que certains commençaient à estimer que Nintendo n'avait pas encore tout dit concernant la tout juste annoncée Nintendo Switch OLED, The Verge s'est permis de contacter directement les concernés « au cas où », et Big N s'est montré on ne peut plus limpide : non, la Switch OLED n'aura pas de nouveau CPU, ni davantage de RAM. Point.Tout juste pourra t-on espérer une once d'optimisation quant à la batterie mais, sauf annonce surprise d'un modèle Pro (et on y croit difficilement), les choses se résumeront définitivement ainsi :- Écran OLED 7 pouces- Nouveau dock équipé d'un port Ethernet- 64Go de mémoire interne- Hauts parleurs revus- Meilleur support pour poser l'écran- 349$ (et probablement autant d'euros)- 2 modèles : blanc (jusqu'aux joycons) ou noir (avec joycons bleu et rouge)- 8 octobre en sortie mondiale