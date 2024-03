Xbox : des tiers qui se posent des questions, pendant que se tease une potentielle nomade Xbox : des tiers qui se posent des questions, pendant que se tease une potentielle nomade

Chris Dring de VGC tire la sonnette d'alarme concernant la situation de la marque Xbox un peu partout dans le monde où après des ventes de plus en plus en recul depuis l'année dernière, et des détaillants qui envisagent de réduire leur stand Xbox voire carrément le supprimer, le renseigné fait état d'un certain malaise du côté des éditeurs tiers lors d'échanges durant la dernière GDC.



Sur plusieurs échanges, certains font soupirent en déclarant devoir faire des efforts pour créer des versions Xbox Series X mais aussi Xbox Series alors que commercialement, pour eux, « le marché est sur PC et PlayStation 5 ». Sans dire lequel, Dring parle également d'un éditeur « ayant sorti un jeu majeur l'année dernière » qui aujourd'hui se demande pourquoi ils soutenaient encore la marque Xbox.



En somme, ça commence à se compliquer, encore plus quand Xbox fait passer le message de portages first-party sur les supports concurrents, comme si les consoles estampillées X n'allaient incarner qu'un système parmi d'autres pour jouer un jour aux jeux de la marque. Et le Game Pass évidemment.



Pour autant, Microsoft a déjà fait état de la mise en chantier de sa prochaine génération (supposée arriver fin 2026) et peut-être avant une Xbox Series « Nomade », de nouveau sous-entendue par Phil Spencer chez Polygon, déclarant que la R&D cherche des choses pour « trouver une nouvelle audience » et que si la firme se mettait sur le sujet, Spencer souhaite que la machine réponde à plusieurs points : qu'on retrouve l'esthétique de la marque, le dashboard et l'intégralité de son catalogue comme ses sauvegardes. La base quoi.