Xbox x Activision : Microsoft sort officiellement vainqueur face à la FTC

Il semble que nous approchons de la conclusion d'un feuilleton qui n'a que trop duré : manquant d'arguments face à Microsoft et ses avocats (mais tout cela nous a apporté une masse d'informations cachées, merci), la FTC vient officiellement de perdre devant les tribunaux. Autre camouflet pour le régulateur US, Microsoft a tout loisir de valider le rachat d'Activision Blizzard à tout moment à partir du 15 juillet minuit pile, au lieu du 18 (date de clôture convenue en janvier dernier).



Pour la juge en charge du dossier, Jacqueline Scott Corley, la FTC n'a pas été capable de prouver les risques anti-concurrentiels en cas de rachat, allant même jusqu'à valider l'inverse, à savoir que cela donnerait une toute nouvelle audience aux jeux ABK via les nombreux accords conclus par Microsoft (Nvidia, Nintendo, etc).



Ne reste donc que l'étape du CMA, bien qu'il se murmure que Microsoft pourrait faire fi de cette nouvelle attente et valider le rachat, quitte ensuite à affronter le régulateur UK devant les tribunaux.



Pour les analystes :

- La FTC a beau avoir perdu en décision préliminaire, rien ne l'empêche d'attaquer de nouveau Microsoft même après le rachat mais les analystes estiment que cela reste peu probable, à la fois pour le risque d'une nouvelle défaite et les coûts engendrés, que pour l'image générée (c'est le contribuable qui paye).

- La FTC face à ce genre d'affaires risquées a déjà par le passé déposé les armes, d'autant plus probable que le régulateur a d'autres dossiers sur le feu (notamment contre Amazon).

- Le face à face contre le CMA aura lieu à la fin du mois, pour une décision finale rendue fin août/début septembre.