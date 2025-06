Microsoft commence à dévoiler sa ''bibliothèque unifiée'' pour PC et appareils nomades

Comme prévu, Microsoft compte bien pousser un peu la domination du SteamOS dans l'univers des « consoles/PC portables » avec une application unifiée et bien plus accessible que la brutalité d'un menu Windows sur ce type d'appareil.Un premier visuel bien officiel a été lâché ci-dessous pour montrer une bibliothèque « tout en un » où se réuniront la totalité de vos jeux Windows Store, Battle.net, Game Pass mais également « d'autres grandes boutiques » dont on imagine au moins Steam, GOG et l'Epic Games Store, avec tout ce qu'il faut de fluidité.L'application sera à l'essai dès cette semaine (sur PC et appareils nomades) pour les membres Xbox Insider avant d'être déployée en fin d'année pour aller avec la sortie des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, dont on attend toujours une date précise et surtout les prix.