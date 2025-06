Drag x Drive trouve sa date de sortie

Une nouvelle fois, c'est en passant par son application que Nintendo communique directement auprès de son public pour annoncer que son fameuxsortira le 14 août sur Switch 2, et on nous prévient exclusivement en dématérialisé. Les paris restent à prendre pour le prix.Nouvelle licence orienté multi,consistera à exploiter à 100 % la fonction souris des nouveaux joycons pour des matchs handisports en 3V3, et on espère un résultat un peu plus à la hauteur des premiers retours évoquant un gameplay peu accessible et surtout une patte esthétique des plus froides, très inhabituelle avec la firme.