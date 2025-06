Duke Nukem : toujours pas de nouveau jeu, mais une série TV (anime ?) en préparation

Icône d'une époque lointaine, et c'est peu de le dire vu l'actuelle,va finalement revenir mais pas dans la forme attendue : le producteur Adi Shankar a annoncé auprès du site Esquire en avoir acquis les droits d'adaptation pour une série TV, très probablement anime vu le passif du bonhomme (etpour Netflix notamment).Cela pourrait signifier l'annulation du projet de film chez Legendary (une arlésienne de toute façon) et Shankar rassure de suite sur le fait de vouloir rendre honneur au personnage et à tout ce qu'il incarne depuis ses débuts en réclamant carte blanche sans compromis. Donc autant dire qu'à moins d'un miracle, ça ne se passera pas chez Netflix.Espérons que ce soudain nouveau coup de projecteur pousse Gearbox à un nouvel épisode même en collaboration avec un développeur tiers si possible talentueux, juste histoire de prouver que le Duke a le droit à un peu de qualité après le cultissime