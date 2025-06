[LEAK] Après la ROG, un casque VR spécial Xbox [LEAK] Après la ROG, un casque VR spécial Xbox

Le slogan « This is an Xbox » prend encore du poids et après le coup de la ROG Xbox Ally X, un autre partenariat du même genre tombera incessamment sous peu : selon plusieurs sources du milieu dont Insider Gaming, une nouvelle édition du Meta Quest 3S va débarquera mardi 24 juin en magasin, aux USA du moins, au prix de 399$.



Pas de révolution ni même d'évolution vu que l'on peut parler d'une simple édition spéciale :



- Le Quest 3S aux couleurs de la marque Xbox.

- Le pack inclura une manette sans fil

- Également 3 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate



Maintenant, à quand une PlayStation 5 édition Xbox ?