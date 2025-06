Cyberpunk 2077 : l'ultime (?) mise à jour reportée Cyberpunk 2077 : l'ultime (?) mise à jour reportée

CD Project RED a vraiment du mal à lâcher le suivi d'un jeu, même après avoir dit 2 ou 3 fois que c'est bon, c'était terminé, et Cyberpunk 2077 doit encore accueillir une MAJ 2.3 qui va d'ailleurs se faire attendre plus longtemps que prévu : initialement prévue pour le 26 juin, l'upgrade arrivera à une date désormais indéterminée.



Et les curieux peuvent garder un œil dessus vu que les développeurs ont annoncé quelque chose de similaire à la 2.2 : cette dernière avait lâché sans prévenir tout un tas de nouvelles options de customisation pour les véhicules comme l'avatar, des améliorations pour le mode photo, de nouvelles lignes de dialogue de la part de Johnny et même une quête cachée en partenariat avec le jeu Balatro.



En passant, l'équipe confirme que l'édition Switch 2 est, sur le marché physique, le jeu le plus vendu de la machine « après » les produits Nintendo. On n'en doutait plus.