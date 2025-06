The Blood of Dawnwalker : la grosse présentation pour découvrir les différences de gameplay jour/nuit

Ce week-end, les développeurs de Rebel Wolves (ancien de CDPR on le précise à nouveau) ont tenu leur premier gros live sur, leur RPG solo actuellement en phase de pré-bêta et dont la sortie tombera comme bien d'autres en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.20 minutes pour tout savoir, notamment la différence de gameplay jour/nuit. Le jour, l'homme agira comme un guerrier on va dire « normal » avec néanmoins des postures et de la pause active, tandis que la nuit, les pouvoirs vampiriques prendront le dessus. Il en sera de même pour l'exploration avec du standard quand le soleil fait part de sa présence, tandis que nos fonctions ténébreuses permettront la nuit d'atteindre de nouvelles zones sans oublier de se nourrir entre temps.Rappelons que malgré les apparences, le titre emploiera une progression façon Atlus où le héros aura scénaristiquement 30 jours (et 30 nuits) pour parvenir à ses fins, avec des choix à faire dans les missions principales comme annexes faisant avancer le temps.