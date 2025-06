Sans surprise, la catastrophe MindsEye va mener à une vague de licenciements

Tout comme Tomonobu Itagaki après son départ de la Team Ninja, Leslie Benzies paye déjà très cher ses prétentions post-Rockstar :est déjà considéré comme l'un des plus mauvais jeux de l'année avec une moyenne Metacritic en-deça des 40 et des ventes on imagine bien peu mirobolante.IO Interactive doit déjà l'avoir en travers de la gorge pour avoir accordé leur confiance à l'aveugle, mais au sein du studio, c'est sans surprise la débandade niveau ressources financières : l'un des développeurs rapporte sous anonymat à IGN que Build a Rocket Boy a lancé une procédure de 90 jours (obligatoire au Royaume-Uni) pour licencier 100 personnes voire davantage, soit environ un tiers des effectifs. Bonne chance aux futurs concernés.