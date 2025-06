Pour Masahiro Sakurai, la survie des studios AAA passera obligatoirement par l'IA

Actuellement au travail sursur Nintendo Switch 2 et assurément le prochainavec ou sans changement de formule, Masahiro Sakurai vient de livrer une déclaration auprès de Yahoo Japan qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd : pour lui, l'IA générative, ce n'est pas seulement l'avenir, c'est aussi un ensemble d'outils désormais indispensables pour pouvoir encore exister dans quelques années dès lors que l'on parlera de AAA(A).Dans le détails :Après évidemment, il y a IA et IA, et on n'imagine pas un seul instant qu'un créateur aussi perfectionniste que lui va se mettre à pondre des modèles de persos à 6 doigts, mais il est probable qu'au niveau du code comme de certains assets, chez Sora comme ailleurs, l'IA prendra de plus en plus de place, que cela soit dit publiquement ou non.