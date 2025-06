Oubliant le passé, K.Yabuki estime qu'il serait étrange de mettre des guests dans un Mario Kart

Interviewé de part et d'autres de la planète jusqu'à nos confrères de Ouest France, le producteur Kosuke Yabuki est bien entendu revenu sur les choix du casting de, satisfait de voir les réactions du public devant des personnages totalement incongrus (la vache hein !) tout en répondant en riant qu'à aucun moment, il n'a imaginé y introduire un personnage du jeuqu'il a également produit.Et sur ce sujet, est venu l'inéluctable question des guests étrangement absentes alors queavait ouvert les portes àet même d'une certaine façonetau niveau des circuits. Et sans entrer dans les détails, Yabuki déclare que tout cela « n'est pas nécessaire » pour faire un bon jeu, et va jusqu'à oublier le passé en osant dire que ce serait étrange d'ajouter d'autres personnages à cet univers. Mais mec, tu as produit, sa version Deluxe et tous les DLC hein...Au final, à moins d'une tentative d'écran de fumée pour mieux garder la surprise sur les éventuels mais très probables DLC, si aucune guest du genre n'est au programme tout au long de la carrière de, on conclura simplement que cette tentative dansn'avait que pour but de faire parler d'un épisode sur une machine qui avait du mal à se vendre.