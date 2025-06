Metaphor ReFantazio : 2 millions d'unités écoulées + leak de plusieurs chiffres de ventes chez SEGA Metaphor ReFantazio : 2 millions d'unités écoulées + leak de plusieurs chiffres de ventes chez SEGA

Jolie bourde de la part d'un stagiaire chez SEGA. Lors de la publication de ses résultats aux investisseurs, l'entreprise a livré aux actionnaires un document interne, accessible au public mais dont la page 25 était expressément grisée… du moins jusqu'à une compression foireuse en format PDF laissant apparaître une MAJ de la totalité des chiffres de ventes de leurs dernières productions.



Du coup voici, en précisant que toutes ces données sont à la date arrêtée du 31 mars 2025.



- Like a Dragon : Infinite Wealth : 1,66 millions

- Like a Dragon Gaiden : 960.000

- Like a Dragon : 2,86 millions

- Persona 3 Reload : 2,07 millions

- Sonic Superstars : 2,43 millions

- Sonic Frontiers : 4,57 millions

- Total War Warhammer III : 2,34 millions

- Shin Megami Tensei V (toutes éditions) : 2,11 millions

- Persona 5 Royal (+ remaster) : 7,25 millions

- Team Sonic Racing : 3,5 millions

- Total War : Three Kingdoms : 3,21 millions



A noter certaines performances sur la longueur grâce aux promotions. Sonic Frontiers s'est notamment vendu aussi bien en 2024 qu'en 2023, et Like a Dragon a réussi à faire mieux en 2024 (360.000) qu'en 2022 (240.000).



Enfin, un dernier chiffre, lâché lui bien officiellement : Metaphor ReFantazio, c'est désormais 2 millions d'unités écoulées.