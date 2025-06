Hytale : l'un des plus gros concurrents de Minecraft ne verra finalement jamais le jour

2025 marque les 10 ans du lancement du projet, « tueur de Minecraft » pour ceux qui n'aiment pas, mais surtout concurrent à surveiller vu le potentiel, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui : Riot Games annonce que le jeu est annulé, 5 ans après avoir racheté les droits du jeu et son studio Hypixel… qui ferme dans la foulée.Dans un communiqué tout juste publié, les développeurs s'excusent d'avoir eu l'audace d'une ambition bien trop grande pour leurs épaules (on rappelle que le titre avait des composantes MMO en plus du RPG et de la narration), expliquant qu'à chaque raccourci pris pour mieux progresser il fallait sacrifier un élément qui faisait le sel de cette nouvelle licence, jusqu'à comprendre qu'ils ne parviendraient jamais à tenir leurs promesses.