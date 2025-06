Arc System Works : un Showcase en approche

Plusieurs RDV sont prévus cette semaine avec du, duainsi qu'un Capcom Spotlight, et Arc System Works vient d'ajouter au planning avec un Showcase le 27 juin à une heure improbable pour les européens (3h00 du matin).Nous aurons probablement des nouvelles du récemment annoncé(sauf si Sony veut gérer toute la communication) et des titres inédits seront au programme dont le nouveau projet de Daisuke Ishiwatari, chara-designer, scénariste et compositeur de la franchise. N'oublions pas que ASW a également un statut d'édition pour des projets moindres, dont le casprévu en fin d'année.