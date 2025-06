Borderlands 4 : le Story Trailer de bon matin

On débutera cette nouvelle semaine d'actualité avec le Story Trailer de, nouvel épisode nous envoyant cette fois à Kairos pour faire face au tyrannique « Gardien du Temps » aux commandes d'un des différents Chasseur de l'Arche, comme de coutume seul ou en coopération.Si le titre de Gearbox a pu accueillir de bons retours previews la semaine dernière, il a également fait souffler par la présence de deux Season Pass dès le lancement, chacun avec son propre contenu mais l'un néanmoins bien plus copieux que l'autre, et il faudra attendre le 12 septembre pour commencer à vérifier si la lassitude enversperdurera sur PC/PS5/XBS (un peu plus tard sur Switch 2).