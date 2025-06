Jason Schreier : une nouvelle vague de licenciements en vue chez Xbox Gaming Jason Schreier : une nouvelle vague de licenciements en vue chez Xbox Gaming

Déjà impacté à 3 reprises en 18 mois jusqu'à la fermeture de plusieurs studios dont notamment Arkane et Tango Gameworks (même si ces derniers ont ressuscité ailleurs), la branche Xbox Gaming va subir une quatrième réduction d'effectifs qualifiée par les sources de Jason Schreier « d'importante ».



Tout devrait être officialisé dans le courant de la semaine prochaine et personne n'est à l'abri, notamment on imagine le secteur R&D suite à l'annulation des plans de hardware nomade au profit de collaboration avec Asus. Quant aux studios, on se contentera pour l'heure de croiser les doigts, notamment envers certains cas plus compliqués que d'autres (on pense à toi, Compulsion Games).