[RUMEUR] Microsoft compterait proposer un émulateur officiel Xbox/360 pour le PC et le Cloud [RUMEUR] Microsoft compterait proposer un émulateur officiel Xbox/360 pour le PC et le Cloud

Petite bataille entre deux insiders, chacun ayant leur bon taux de réussite et d'échecs donc sans miser sur l'un ou l'autre, voici la rumeur du jeu côté Xbox.



Selon extas1s, Microsoft serait en train de préparer une grosse avancée de son programme de rétrocompatibilité en s'associant avec les responsables de l'émulateur Xenia. Le but ? Démocratiser l'accès aux jeux Xbox et Xbox 360 sur davantage de supports comme le PC et tout ce qui est désormais associé (genre ROG Ally & co) mais également le Cloud, là où jusqu'à présent, la rétro était surtout poussée sur les différentes consoles.



Baptisé provisoirement « Xbox Classics », le programme serait mis en place dès 2026 pour fêter les 25 ans de la marque et en deux temps, avec de premiers essais d'optimisation (notamment frame-rate boosté) sur Skate 2, Prince of Persia 2008, Left 4 Dead 2, Batman Arkham Asylum, mais également Fable 2 et Gears of War 3. Rappelons que ces derniers ne sont jamais sortis sur PC car oui, à une époque, Microsoft faisait encore des exclus console.



Mais attention, de son côté, Jez Corden de Windows Central préfère tempérer en indiquant que selon ses sources, si Xbox souhaite effectivement augmenter toujours plus son audience niveau software, ce « scénario n'est pas d'actualité », ou en tout cas pour le moment. Nous verrons vite qui a raison.