Blood Message : NetEase présente sa prochaine grosse production, bien action bien solo

La Chine et plus particulièrement NetEase dégaine une nouvelle cartouche dont on verra la couleur « un jour » :, première production du tout frais développeur 24 Entertainment.Une première bande-annonce est déjà disponible, davantage une note d'intention qu'une promesse concrète, mais derrière ses allures «» par moment, ne nous y trompons pas : on parle d'une expérience solo, cinématographique et surtout « linéaire ». Donc pas de monde ouvert ici.Développé sous Unreal Engine 5 pour PC et « consoles », cette nouvelle licence se déroulera durant la Dynastie Tang où nous incarnerons un messager (visiblement balaise) qui, accompagné de son jeune fils, devra parcourir environ 1600km (!) pour délivrer un message crucial à l'Empereur.