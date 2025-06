Sonic Racing CrossWorlds : le partenariat Nickelodeon confirmé officiellement, et ce sera bien payant

Contrairement aux propos expressément inquiétant du réalisateur, non, le leak autour de guests dansn'a pas foutu en l'air un quelconque contrat, et SEGA confirme de fait son partenariat avec Nickelodeon pour intégrer duet… et ce sera bien payant.En fait, toutes les guests demanderont de lâcher un billet ou seront directement intégrés au Season Pass de l'édition Deluxe. On parle donc de ce qu'il y a ci-dessus mais également ce qui avait été déjà teasé pourainsi que duet deux surprises. Pour tous, il s'agira de personnages et de véhicules mais on aura aussi parfois des circuits.sortira le 25 septembre sur tous les supports ou presque : la version Switch 2 arrivera un peu plus tard.