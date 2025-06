Little Nightmares prépare enfin son retour

Dans le genre « petit jeu à ambiance horrifique », Bandai Namco ne va pas laisser plus longtemps la lumière marketing àeten revenant enfin sur, et ce avec la tenue d'un showcase spécialement dédié à la franchise le mardi 24 juin à 21h00.Pas d'indices pour le moment mais nous devrions avoir sans nul doute une bande-annonce (et une date ?) pourainsi qu'une officialisation avec ou sans shadow-drop dedont l'existence est le parfait secret de polichinelle : le titre est carrément SORTI (oui) sur le PS Store le 8 juin avant d'être retiré en urgence. Encore le stagiaire.