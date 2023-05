[RAPPEL] PlayStation Showcase à 22h00

Bon théoriquement, un rappel n'était pas nécessaire tant c'est un peu l'événement de la semaine, encore plus quand le dernier show du genre remonte à septembre 2021 : c'est ce soir à 22h00 que se tiendra le nouveau PlayStation Showcase censé lever le rideau sur la « Phase 2 » de la PlayStation 5 et du PlayStation VR 2.On croise les doigts pour du très lourd le temps d'une heure coté first-party (il y aura aussi du tiers et de l'indé), avec pourquoi pas en bonus gourmand une disponibilité dans la foulée de la démo jouable de