-Certaines informations laissent entendre que vous pourriez reconsidérer la possibilité de porter des titres PS5 sur PC. Pourriez-vous nous faire part de votre point de vue actuel à ce sujet ?



Nishino : Dès le départ, nous avons déterminé le choix des plateformes en fonction des caractéristiques de chaque titre. Si une sortie sur PC permet d’optimiser l’expérience de jeu pour ce titre, nous continuerons à envisager cette option.



À l’heure actuelle, notre politique principale est la suivante : pour les jeux solo développés en interne, nous souhaitons affiner encore davantage la qualité de l’expérience de jeu que nous pouvons offrir sur PlayStation ; en revanche, nous estimons qu’il est important que les jeux en ligne soient joués par le plus grand nombre possible de personnes via le multijoueur en ligne. Nous continuerons donc à les sortir principalement sur PS5 et PC.



Quelle que soit la plateforme, nous prendrons nos décisions en fonction de notre volonté d’offrir la meilleure expérience de jeu possible, qui mette pleinement en valeur les caractéristiques uniques de chaque titre.

Je suppose qu’ils ne vont pas l’annoncer officiellement, mais leur stratégie ne laisse planer aucun doute. Lors d’une réunion ouverte au public il y a quelques semaines, Hermen Hulst a déclaré à son équipe que leurs jeux narratifs en solo seraient exclusivement réservés à la PlayStation. Il a expliqué que ces jeux n’étaient pas cohérents avec leurs sorties sur PC, qu’ils ne généraient pas suffisamment de bénéfices et qu’ils souhaitaient que leurs IP restent fidèles à leur propre plateforme. Deux personnes qui l’ont entendu le dire ont confirmé ces propos. Il n’y a pas de « cas par cas » ici.

« Ma conviction selon laquelle une console de jeux est nécessaire pour jouer reste inchangée…



Je pense que nous pouvons créer quelque chose d’intéressant en exploitant des technologies pouvant être utilisées sous diverses formes et dans divers lieux afin de développer de nouvelles expériences sur console.



Par exemple, bien que PlayStation soit fortement associée au jeu sur un téléviseur dans le salon, nous avons développé la PlayStation Portal afin de permettre une expérience de jeu confortable dans d’autres lieux également. Nous souhaitons sans cesse relever de nouveaux défis afin de proposer des expériences de jeu adaptées à des modes de vie variés. »

Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, a accordé une interview au dernier numéro du magazine Famitsu à l'occasion du 40e anniversaire du magazine.On lui a posé des questions sur le changement de stratégie concernant la réduction de la sortie de leurs jeux solo sur PC.Aucun "cas" par "cas" selon Jason Schreier:Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme qu’il reste convaincu de la nécessité des consoles de jeux pour jouer et qu’il souhaite proposer de nouvelles expériences, comme le jeu sur console portable, adaptées aux modes de vie modernes !