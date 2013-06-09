Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, a accordé une interview au dernier numéro du magazine Famitsu à l'occasion du 40e anniversaire du magazine.
On lui a posé des questions sur le changement de stratégie concernant la réduction de la sortie de leurs jeux solo sur PC.
-Certaines informations laissent entendre que vous pourriez reconsidérer la possibilité de porter des titres PS5 sur PC. Pourriez-vous nous faire part de votre point de vue actuel à ce sujet ?
Nishino : Dès le départ, nous avons déterminé le choix des plateformes en fonction des caractéristiques de chaque titre. Si une sortie sur PC permet d’optimiser l’expérience de jeu pour ce titre, nous continuerons à envisager cette option.
À l’heure actuelle, notre politique principale est la suivante : pour les jeux solo développés en interne, nous souhaitons affiner encore davantage la qualité de l’expérience de jeu que nous pouvons offrir sur PlayStation ; en revanche, nous estimons qu’il est important que les jeux en ligne soient joués par le plus grand nombre possible de personnes via le multijoueur en ligne. Nous continuerons donc à les sortir principalement sur PS5 et PC.
Quelle que soit la plateforme, nous prendrons nos décisions en fonction de notre volonté d’offrir la meilleure expérience de jeu possible, qui mette pleinement en valeur les caractéristiques uniques de chaque titre.
Aucun "cas" par "cas" selon Jason Schreier:
Je suppose qu’ils ne vont pas l’annoncer officiellement, mais leur stratégie ne laisse planer aucun doute. Lors d’une réunion ouverte au public il y a quelques semaines, Hermen Hulst a déclaré à son équipe que leurs jeux narratifs en solo seraient exclusivement réservés à la PlayStation. Il a expliqué que ces jeux n’étaient pas cohérents avec leurs sorties sur PC, qu’ils ne généraient pas suffisamment de bénéfices et qu’ils souhaitaient que leurs IP restent fidèles à leur propre plateforme. Deux personnes qui l’ont entendu le dire ont confirmé ces propos. Il n’y a pas de « cas par cas » ici.
Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme qu’il reste convaincu de la nécessité des consoles de jeux pour jouer et qu’il souhaite proposer de nouvelles expériences, comme le jeu sur console portable, adaptées aux modes de vie modernes !
« Ma conviction selon laquelle une console de jeux est nécessaire pour jouer reste inchangée…
https://x.com/i/status/2067667672956047825
Je pense que nous pouvons créer quelque chose d’intéressant en exploitant des technologies pouvant être utilisées sous diverses formes et dans divers lieux afin de développer de nouvelles expériences sur console.
Par exemple, bien que PlayStation soit fortement associée au jeu sur un téléviseur dans le salon, nous avons développé la PlayStation Portal afin de permettre une expérience de jeu confortable dans d’autres lieux également. Nous souhaitons sans cesse relever de nouveaux défis afin de proposer des expériences de jeu adaptées à des modes de vie variés. »
C’était ridicule.
On va enfin pouvoir avoir des expériences non caricaturées à la manière des exclus nintendo qui ne finissent pas moddés n’importe comment (cf: les jeux capcom) hors scene emulation bien entendu
Donc comme Microsoft on sait pas, pas pour rien qu'ils n'ont pas été catégorique publiquement depuis les rumeurs. Discourt digne de Spencer.
Qu'on viennent pas me dire "oui non jamais ça arrivera , blabla etc..." je pense qu'a c etade on a ete suffisamment surpris comme ça et ce qu'on croyait que jamais n'allait arriver bah ça arrive !
Le monde du JV est ainsi fait ! entre ce que veulent les fanboys et ceux que les dirigeants veulent il y a un monde
On sort, on sort pas, on étudie chaque jeu...
Imagine un jeu solo avec un mide multi ou coop, ils font quoi du coup ?
Tu sens que le mec est pas convaincant sur la sortie exclusif des jeux solos sur play.
Je crois qu'on va avoir à nouveau un retournement de vestes
Aujourdhui faut composer avec la Chine, coree...ect
Le pc est juste essentiel.
Demandez à Capcom
Meme Square Enix a complétement abandonné les exclu playstation pour sortir partout.
Stellar blade pareil, ils pnt annoncé que c'est fini.
Tout le monde a compris que c'est sur pc que ça se passe dans le monde maintenant
Y a pas un monde où ils feront comme chez Microsoft à sortir leurs jeux sur PC en même temps que sur leur console. Même les GAAS ont été un flop global...
En plus les ventes sur Steam, on ne peut pas dire que ce fut une expérience réussie dans l'ensemble.
Et ne parlons même pas de la chimère d'un launcher propre a PS sur PC : flop assuré. Si Gog, Microsoft, Epic et d'autres n'ont pas réussis, c'est pas PS qui va changer les choses.
Ceux qui disent qu'ils vont remettre des jeux plus tard, bah ça sera pareil qu'avant avec des ventes moyennes voire médiocres.
Sony est limité à son champ d'action : sa console.
C'est très bien comme ça.
Là c'est simplement la fin des portages PC
Astro Bot, Ghost Of Yotei et Saros (sans parler des suivants), c’est sur PS5 que ça se passe point final
Et ces jeux pourront re-briller et se re-vendre Day One avec la PS6 et la PS5/6 Portable
Donnez Helldivers 3 au PC et c’est tout
Bon... et si vous voulez vraiment partager un jeu solo avec leurs joueurs PC, offrez leur Knack 1 et 2
khazawi t'oublie de préciser quelquechose d'essentiel sur la difference entre Sony, Gog, Epic, Microsoft...ect
C'est que Sony a des jeux et des licences phares
Donc un launcher Playstation sur pc est loin d'etre déconnant. Il sera plus utile que tous les autres launchers (excepté Steam).
Elle m'interesse bien plus que la futur ps6
Même si je me dis que s'ils sortaient god of war 3 ou 4 ans après, ça changerait rien.
Le Nishino fait de la langue de bois typiquement japonaise pour pas énerver les PCistes.
romgamer6859 de nos jours prendre une Xbox et une PlayStation n'a jamais eu si peu d'intérêt. Je te comprends tout à fait du coup
Quand tu vois le coût des projets c'est de la folie, on en aura pas des tonnes (sauf s'ils réutilisent des assets mais bon)
Entre la fermeture de Bluepoint, les futurs licenciements chez Bungie, les fermetures et licenciements et Xbox qui arrivent...
Quelle tristesse
on connait les jeux à venir même s'ils ne sont pas annoncés aussi, on a plus de surprises (rarement), on fait qu'il y a horizon 3 par exemple. De toute façon on aura à terme moins de AAA mais ils devront se vendre à fond et dans la durée (les AA vont sauter mais c'est mon avis)...
Solo = Console
Multi = PC et autres.
Parfait. Faut pas qu'ils oublient qu'ils n'ont clairement pas besoin du PC, on l'a vu avec les ventes ridicules de jeu culte. Même si ça a génerer des milliards tu ternis ta marque. Reste fidèle à ton credo, ta phylosophie, comme Nintendo. Tout sauf comme XBOX au final.
c'est pas last of us 3?
Qui pour la plupart se sont bien vendus et ils ne sont pas sortis day one. A titre perso j’ai pris des jeux PlayStation sur ps5 parce que pas envie d’attendre un an. En revanche je l’ai aurais pris sur Steam s’ils étaient sortis sur PC day one.
Mais avant y a un autre jeu ou Druckmann est seulement producteur, et ou Escayg et Mark Davies sont directeurs. Peu être Uncharted mais rien d'officiel.
En gros je dirais Intergalactic ==> jeu de Escayg ==> TLOU3
Jenicris Pour moi aussi le second jeu c'est Uncharted, TLOu c'est le bébé de Druckmann donc je le vois pas ne pas le développer.
Sinon en Interne, il doit y avoir outre Horizon 3. Spiderman 3, Gow après Laufey, Astrobot 2, GT8 et Venom si pas annulé.
Donc non, un énième launcher ne changera rien. En plus ça va coûter extrêmement cher car il faut un catalogue de jeux pour nourrir un store PC.
C'est juste pas leur domaine le PC. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux.
De la même manière, les machines Steam ne seront jamais des machines qui se vendront comme une console Sony ou Nintendo.
rider288 une PS portable, ça va coûter cher et ça ne se vendra pas des masses.
Les éditeurs n'ont pas de stores et ont des royalties à céder systématiquement
C'est intrinsèque à un éditeurs tiers.
Sony, ses revenus viennent des royalties. EA FC, CoD, Fortnite, GTA...c'est bien plus lucratif que leurs propres productions, financées par les royalties. Et dans parler des revenus du online payant qui n'existe pas sur PC...
C'est juste mathématique : Sony ne peut pas survivre dans un modèle autre que sa console. Faire comme Xbox va les affaiblir à moyen et long terme en mettant leurs jeux ailleurs day one. Et même avec ça, le succès commercial reste incertain.
On a la même logique que ceux qui pensent que les abonnements comme le GP est viable alors que cela tue les ventes et donc des rentrées d'argent...
Voilà pour Nintendo ne fera jamais cela car ce serait le premier clou dans le cercueil
A mon avis c'est acté qu'ils veulent plus sortir de jeux solo sur PC, surtout qu'apparemment c'est pas si rentable que ça, mais si jamais ils changent d'avis ils veulent pas passer pour des cons. D'où le discours ambiguë.
A PlayStation de vendre suffisamment de consoles aussi. Il faut pas comparer le business d’un éditeur et le business d’un constructeur l’ami.
C'est pour ça que Sony ne peut pas réussir dans le monde du PC sans une révolution totale de leur système économique
Et pour les jeux solos developer avec des studios partenaire. Comme Kena ? Car Kena est un jeu solo mais il sort aussi sur PC …
Même si dans le fond, ça sera de plus en plus en difficile de lui donner de la valeur à travers le catalogue vu que les tiers ne font plus d'exclusivité ou presque, et que les jeux maisons sont de plus en plus long a dev et rare.
Yaura rien de très étonnant de les voir mettre de l'eau dans leur vin sur le sujet pour que leurs jeux gagnent en notoriété, popularité auprès d'un énorme public qui n'achète pas de console par choix ou par contrainte économique.
Ils vont pas pouvoir se contenter éternellement de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Japon vu l'évolution du marché.
Les jeux solos narratifs sur PlayStation comme Ghost of Yotei, Saros et prochainement Wolverine.
Tout est dans la nuance... La question est : où se trouve le curseur pour estimer que les bénéfices soient suffisants car à priori ces jeux solos sur PC ont tout de même rapporté dégagé des bénéfices.