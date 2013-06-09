SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Nishino répond à la rumeur de la fin des jeux solos PlayStation sur PC et croit toujours aux consoles pour jouer
Business & stratégie commerciale


Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, a accordé une interview au dernier numéro du magazine Famitsu à l'occasion du 40e anniversaire du magazine.

On lui a posé des questions sur le changement de stratégie concernant la réduction de la sortie de leurs jeux solo sur PC.

-Certaines informations laissent entendre que vous pourriez reconsidérer la possibilité de porter des titres PS5 sur PC. Pourriez-vous nous faire part de votre point de vue actuel à ce sujet ?

Nishino : Dès le départ, nous avons déterminé le choix des plateformes en fonction des caractéristiques de chaque titre. Si une sortie sur PC permet d’optimiser l’expérience de jeu pour ce titre, nous continuerons à envisager cette option.

À l’heure actuelle, notre politique principale est la suivante : pour les jeux solo développés en interne, nous souhaitons affiner encore davantage la qualité de l’expérience de jeu que nous pouvons offrir sur PlayStation ; en revanche, nous estimons qu’il est important que les jeux en ligne soient joués par le plus grand nombre possible de personnes via le multijoueur en ligne. Nous continuerons donc à les sortir principalement sur PS5 et PC.

Quelle que soit la plateforme, nous prendrons nos décisions en fonction de notre volonté d’offrir la meilleure expérience de jeu possible, qui mette pleinement en valeur les caractéristiques uniques de chaque titre.


Aucun "cas" par "cas" selon Jason Schreier:

Je suppose qu’ils ne vont pas l’annoncer officiellement, mais leur stratégie ne laisse planer aucun doute. Lors d’une réunion ouverte au public il y a quelques semaines, Hermen Hulst a déclaré à son équipe que leurs jeux narratifs en solo seraient exclusivement réservés à la PlayStation. Il a expliqué que ces jeux n’étaient pas cohérents avec leurs sorties sur PC, qu’ils ne généraient pas suffisamment de bénéfices et qu’ils souhaitaient que leurs IP restent fidèles à leur propre plateforme. Deux personnes qui l’ont entendu le dire ont confirmé ces propos. Il n’y a pas de « cas par cas » ici.


Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme qu’il reste convaincu de la nécessité des consoles de jeux pour jouer et qu’il souhaite proposer de nouvelles expériences, comme le jeu sur console portable, adaptées aux modes de vie modernes !

« Ma conviction selon laquelle une console de jeux est nécessaire pour jouer reste inchangée…

Je pense que nous pouvons créer quelque chose d’intéressant en exploitant des technologies pouvant être utilisées sous diverses formes et dans divers lieux afin de développer de nouvelles expériences sur console.

Par exemple, bien que PlayStation soit fortement associée au jeu sur un téléviseur dans le salon, nous avons développé la PlayStation Portal afin de permettre une expérience de jeu confortable dans d’autres lieux également. Nous souhaitons sans cesse relever de nouveaux défis afin de proposer des expériences de jeu adaptées à des modes de vie variés. »


https://x.com/i/status/2067667672956047825
https://www.resetera.com/threads/sie-ceo-nishino-says-that-for-sp-games-they-will-further-refine-the-value-that-playstation-can-offer-while-mp-games-continue-to-release-ps5-pc.1554739/
    tags : pc ps5
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    posted the 06/18/2026 at 03:18 PM by jenicris
    comments (69)
    keiku posted the 06/18/2026 at 03:21 PM
    Encore un qui va pas rester longtemps a la tête de la boite
    akinen posted the 06/18/2026 at 03:23 PM
    Quelle idée de casser les exclus solo. Grosse déception pour moi. Surtout avec le travestissement en mode tik tok de tous ces « heros depressifs ».

    C’était ridicule.

    On va enfin pouvoir avoir des expériences non caricaturées à la manière des exclus nintendo qui ne finissent pas moddés n’importe comment (cf: les jeux capcom) hors scene emulation bien entendu
    negan posted the 06/18/2026 at 03:25 PM
    Ah ils sont deja plus aussi catégoriques
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:25 PM
    Au moins c'est Clair.
    ootaniisensei posted the 06/18/2026 at 03:26 PM
    Comment marché sur des œufs et parler pour ne rien dire
    Donc comme Microsoft on sait pas, pas pour rien qu'ils n'ont pas été catégorique publiquement depuis les rumeurs. Discourt digne de Spencer.
    alucardhellsing posted the 06/18/2026 at 03:27 PM
    Donc en gros ça continuera de sortir sur PC de façon plus subtil en attendant que la nouvelle gen s 'implante avec un parc installé et ça ressort dessus avec une nouvelle strategie sur le PC

    Qu'on viennent pas me dire "oui non jamais ça arrivera , blabla etc..." je pense qu'a c etade on a ete suffisamment surpris comme ça et ce qu'on croyait que jamais n'allait arriver bah ça arrive !

    Le monde du JV est ainsi fait ! entre ce que veulent les fanboys et ceux que les dirigeants veulent il y a un monde
    malroth posted the 06/18/2026 at 03:28 PM
    rider288 justement j'aurai dis que c'est pas clair

    On sort, on sort pas, on étudie chaque jeu...

    Imagine un jeu solo avec un mide multi ou coop, ils font quoi du coup ?
    judgedredd posted the 06/18/2026 at 03:31 PM
    ootaniisensei c'est clair, un nouveau Philou
    Tu sens que le mec est pas convaincant sur la sortie exclusif des jeux solos sur play.
    Je crois qu'on va avoir à nouveau un retournement de vestes
    malroth posted the 06/18/2026 at 03:31 PM
    Ils vont vite voir les limites des exclu (deja le cas avec Saros). Et je suis persuadé que le prochain gow laufey et Wolverine ne seront pas des best seller, ils se vendront moins que les precedents de leur studio.

    Aujourdhui faut composer avec la Chine, coree...ect

    Le pc est juste essentiel.

    Demandez à Capcom

    Meme Square Enix a complétement abandonné les exclu playstation pour sortir partout.

    Stellar blade pareil, ils pnt annoncé que c'est fini.

    Tout le monde a compris que c'est sur pc que ça se passe dans le monde maintenant
    ouroboros4 posted the 06/18/2026 at 03:33 PM
    C'est clair
    khazawi posted the 06/18/2026 at 03:34 PM
    Sony est un constructeur de hardware de base et toute son économie vient des royalties sur les jeux (DLC + micro) et les abonnements au PS+

    Y a pas un monde où ils feront comme chez Microsoft à sortir leurs jeux sur PC en même temps que sur leur console. Même les GAAS ont été un flop global...
    En plus les ventes sur Steam, on ne peut pas dire que ce fut une expérience réussie dans l'ensemble.

    Et ne parlons même pas de la chimère d'un launcher propre a PS sur PC : flop assuré. Si Gog, Microsoft, Epic et d'autres n'ont pas réussis, c'est pas PS qui va changer les choses.

    Ceux qui disent qu'ils vont remettre des jeux plus tard, bah ça sera pareil qu'avant avec des ventes moyennes voire médiocres.

    Sony est limité à son champ d'action : sa console.
    vers0 posted the 06/18/2026 at 03:35 PM
    Même si ca reviens sur pc de toute facon avec le délais jai préféré me prendre une pro comme ca je suis tranquille
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:36 PM
    Khazawi et Sa console portable à venir.
    5120x2880 posted the 06/18/2026 at 03:37 PM
    En même temps quand il voit les ventes de Helldivers 2 le bougre, il va pas s'asseoir dessus (je suis sur que même la version PS5 se vend moins), si il y avait des jeux solos à plus de 10M, il dirait pareil pour les jeux solos
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:37 PM
    Alucardhellsing Pour moi c'est acté avec les jeux Solo, mais il dit pas un " non " ferme si au cas ou ca change d'avis d'ici 6 mois.
    walterwhite posted the 06/18/2026 at 03:37 PM
    En gros les jeux solo narratifs seront purement des exclu Playstation, les jeux services/multi seront portés sur PC

    C'est très bien comme ça.
    skuldleif posted the 06/18/2026 at 03:37 PM
    vous remarquerez que le "flou" l'aspect "pas clair" ne sera pointé par aucun membre de la presse
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:38 PM
    Malroth Pour moi c'est acté avec les jeux Solo, mais il dit pas un " non " ferme si au cas ou ca change d'avis d'ici 6 mois. Et logique, si non on lui dira qu'il a menti.
    marchand2sable posted the 06/18/2026 at 03:40 PM
    À mon avis ils vont sortir le jeu solo en exclu console dans un premier temps, puis quelques années après sur PC. C'est tout bénéf pour eux car ça permet de relancer les bénéfices du jeu et de ne pas tourner le dos aux joueurs PC, qui représentent des millions de joueurs maintenant.
    beppop posted the 06/18/2026 at 03:41 PM
    marchand2sable bah non puisque c'était déjà la politique de base lesportages PC non jamais été en simultané.

    Là c'est simplement la fin des portages PC
    altendorf posted the 06/18/2026 at 03:42 PM
    Nishino dégage le voyageur hollandais stp
    icebergbrulant posted the 06/18/2026 at 03:46 PM
    Ne deconnez pas Sony

    Astro Bot, Ghost Of Yotei et Saros (sans parler des suivants), c’est sur PS5 que ça se passe point final
    Et ces jeux pourront re-briller et se re-vendre Day One avec la PS6 et la PS5/6 Portable

    Donnez Helldivers 3 au PC et c’est tout
    Bon... et si vous voulez vraiment partager un jeu solo avec leurs joueurs PC, offrez leur Knack 1 et 2
    malroth posted the 06/18/2026 at 03:46 PM
    rider288 oui il a raison de ne jamais fermer la porte. On sais jamais. Personne ne pourra lui tomber dessus sur ce point.

    khazawi t'oublie de préciser quelquechose d'essentiel sur la difference entre Sony, Gog, Epic, Microsoft...ect

    C'est que Sony a des jeux et des licences phares
    Donc un launcher Playstation sur pc est loin d'etre déconnant. Il sera plus utile que tous les autres launchers (excepté Steam).
    jenicris posted the 06/18/2026 at 03:49 PM
    rider288 probablement qu'ils vont tout unifier. C'est pas pour rien que globalement elles auront la même architecture
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:49 PM
    Malroth , Mais faut pas oublier la console portable de Sony, je sais pas comment et ce qu'il compte faire avec. Mais il y aura 2 Hardware en Next Gen.
    malroth posted the 06/18/2026 at 03:50 PM
    rider288 elle m'interesse énormément celle ci. Hate de voir exactement ce qu'il en sera

    Elle m'interesse bien plus que la futur ps6
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:51 PM
    Jenicris C'est même quasi sur, donc il y aura du Hardware à vendre, donc difficile de ressortir des choses sur PC dans le futur.
    rider288 posted the 06/18/2026 at 03:53 PM
    Malroth Elle pourra m’intéresser, mais je veux un logiciel qui lit les disque physique pour pouvoir les lires ensuite sur la Console Portable. Quelque chose du genre. Et aussi j'aimerais savoir si en achetant le jeux sur la Portable qu'on puisse y jouer sur la PS6 et vice versa. Je pense que oui, mais on sait jamais. Et pas full cloud.
    deathegg posted the 06/18/2026 at 03:53 PM
    Y a un truc que je pigerai jamais : T'as les gros abrutis de PCiste qui viennent sans arrêt nous faire chier en disant que ces jeux c'est de la merde mais "faut que ca sort sur PC", puis y achètent pas le jeu qui finit par bider. C'est quoi le but en faites ? Vous avez un tel complexe de supériorité aussi gros que ça ?
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 03:53 PM
    jenicris tant mieux si ça permet de donner un intérêt à la console, perso je ne prendrai pas la ps6 (rien à voir avec la news bien sûr).

    Même si je me dis que s'ils sortaient god of war 3 ou 4 ans après, ça changerait rien.
    guiguif posted the 06/18/2026 at 03:58 PM
    Hermen a dit que c'etait fini le mois dernier.
    Le Nishino fait de la langue de bois typiquement japonaise pour pas énerver les PCistes.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:01 PM
    rider288 sûrement oui surtout que les next gen coûteront une blinde.

    romgamer6859 de nos jours prendre une Xbox et une PlayStation n'a jamais eu si peu d'intérêt. Je te comprends tout à fait du coup
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 04:03 PM
    jenicris j'aimerais vraiment qu'on revienne à la période 360/ps3 mais c'est terminé haha.
    Quand tu vois le coût des projets c'est de la folie, on en aura pas des tonnes (sauf s'ils réutilisent des assets mais bon)
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:05 PM
    romgamer6859 ça on le verra plus. Y a qu'à voir les désastres a répétition pour les studios chez PlayStation et Xbox
    Entre la fermeture de Bluepoint, les futurs licenciements chez Bungie, les fermetures et licenciements et Xbox qui arrivent...
    Quelle tristesse
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 04:09 PM
    jenicris
    on connait les jeux à venir même s'ils ne sont pas annoncés aussi, on a plus de surprises (rarement), on fait qu'il y a horizon 3 par exemple. De toute façon on aura à terme moins de AAA mais ils devront se vendre à fond et dans la durée (les AA vont sauter mais c'est mon avis)...
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 04:10 PM
    Parfait, ça donne enfin envie de se prendre une console Playstation,ça m'avait manquer.

    Solo = Console
    Multi = PC et autres.

    Parfait. Faut pas qu'ils oublient qu'ils n'ont clairement pas besoin du PC, on l'a vu avec les ventes ridicules de jeu culte. Même si ça a génerer des milliards tu ternis ta marque. Reste fidèle à ton credo, ta phylosophie, comme Nintendo. Tout sauf comme XBOX au final.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:12 PM
    romgamer6859 oui on connaît plus ou moins les jeux en interne chez Sony, mais pas clairement pas tous. Le second jeu de ND, par ex on dit que Uncharted mais rien d'officiel
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 04:13 PM
    jenicris
    c'est pas last of us 3?
    shambala93 posted the 06/18/2026 at 04:15 PM
    ravyxxs
    Qui pour la plupart se sont bien vendus et ils ne sont pas sortis day one. A titre perso j’ai pris des jeux PlayStation sur ps5 parce que pas envie d’attendre un an. En revanche je l’ai aurais pris sur Steam s’ils étaient sortis sur PC day one.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:17 PM
    romgamer6859 TLOU3 est dans les cartons clairement au vu des propos de Druckmann.
    Mais avant y a un autre jeu ou Druckmann est seulement producteur, et ou Escayg et Mark Davies sont directeurs. Peu être Uncharted mais rien d'officiel.
    En gros je dirais Intergalactic ==> jeu de Escayg ==> TLOU3
    zephon posted the 06/18/2026 at 04:20 PM
    ni sony ni playstation n'ont 40 ans
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:24 PM
    zephon je vais mettre magazine a la place. C'est Famitsu qui a 40 ans
    zephon posted the 06/18/2026 at 04:25 PM
    jenicris
    rider288 posted the 06/18/2026 at 04:32 PM
    Romgamer6859 Si plus trop de AA, J'ai très peur pour Média Molecule.
    Jenicris Pour moi aussi le second jeu c'est Uncharted, TLOu c'est le bébé de Druckmann donc je le vois pas ne pas le développer.

    Sinon en Interne, il doit y avoir outre Horizon 3. Spiderman 3, Gow après Laufey, Astrobot 2, GT8 et Venom si pas annulé.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 04:34 PM
    rider288 y a juste Sony Bend aucune idée du jeu qu'ils font. MM c'est une new IP mais là pareil on sait pas grand chose.
    khazawi posted the 06/18/2026 at 04:41 PM
    malroth on surévalue les licences de Sony. Elles ne sont fortes que chez Sony. Sur PC, on a vu que c'était plus mitigé.
    Donc non, un énième launcher ne changera rien. En plus ça va coûter extrêmement cher car il faut un catalogue de jeux pour nourrir un store PC.

    C'est juste pas leur domaine le PC. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux.

    De la même manière, les machines Steam ne seront jamais des machines qui se vendront comme une console Sony ou Nintendo.

    rider288 une PS portable, ça va coûter cher et ça ne se vendra pas des masses.
    coconutsu posted the 06/18/2026 at 04:47 PM
    Heureusement que globalement je m'en fout des jeux solo de Playstation...je sais qu'ils vont nous faire un Bloodborne remake exclusif mais bon tant que c'est pas un nouveau soulsborne de FS qui est exclusif ça devrait aller.
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 04:50 PM
    rider288 yep, après je parlais en général (t'as des exceptions comme expedition 33), ces jeux coûtent des dizaines de millions et copient les AAA sans jamais faire mieux que ce qu'on faisait il y a 10 ans (la narration peut être bonne et l'histoire mais ça ne suffit pas toujours pour des jeux vendus 50 euros).
    khazawi posted the 06/18/2026 at 04:57 PM
    malroth comparer Capcom, Square Enix ou autre éditeur à PlayStation est justement une erreur courante car leurs modèles économiques sont totalement différents.
    Les éditeurs n'ont pas de stores et ont des royalties à céder systématiquement
    C'est intrinsèque à un éditeurs tiers.

    Sony, ses revenus viennent des royalties. EA FC, CoD, Fortnite, GTA...c'est bien plus lucratif que leurs propres productions, financées par les royalties. Et dans parler des revenus du online payant qui n'existe pas sur PC...

    C'est juste mathématique : Sony ne peut pas survivre dans un modèle autre que sa console. Faire comme Xbox va les affaiblir à moyen et long terme en mettant leurs jeux ailleurs day one. Et même avec ça, le succès commercial reste incertain.

    On a la même logique que ceux qui pensent que les abonnements comme le GP est viable alors que cela tue les ventes et donc des rentrées d'argent...

    Voilà pour Nintendo ne fera jamais cela car ce serait le premier clou dans le cercueil
    rider288 posted the 06/18/2026 at 05:02 PM
    Khazawi D'ailleurs même avec la Helix et si il y a vraiment tout les stores, déjà que Xbox vend pas beaucoup de jeu, si tu prend sur les autres stores, 0 royalties.
    naoshige11 posted the 06/18/2026 at 05:04 PM
    guiguif ou alors y'a une extraordinaire communication entre la branche Nippone et Américaine.

    A mon avis c'est acté qu'ils veulent plus sortir de jeux solo sur PC, surtout qu'apparemment c'est pas si rentable que ça, mais si jamais ils changent d'avis ils veulent pas passer pour des cons. D'où le discours ambiguë.
    docteurdeggman posted the 06/18/2026 at 05:13 PM
    Et là Sony va enfin annoncer le remaster/remake de Bloodborne que les joueurs PC voulaient… mais qui du coup ne sortira pas sur PC
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 05:22 PM
    malroth Aujourdhui faut composer avec la Chine, coree...ect

    A PlayStation de vendre suffisamment de consoles aussi. Il faut pas comparer le business d’un éditeur et le business d’un constructeur l’ami.
    khazawi posted the 06/18/2026 at 05:23 PM
    rider288 si cela se confirme, Microsoft peut déjà commencer à enterrer son store et à vendre son hardware encore plus cher pour ne pas perdre d'argent dessus. Et le online gratuit car sur PC, c'est impensable de payer pour jouer en ligne.

    C'est pour ça que Sony ne peut pas réussir dans le monde du PC sans une révolution totale de leur système économique
    5120x2880 posted the 06/18/2026 at 05:27 PM
    docteurdeggman C'est un des seuls jeux qu'il fallait porter à la base, mais le truc c'est que les joueurs n'ont pas attendu Sony pour y jouer sur PC
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 05:28 PM
    Après c’est mon avis mais c’est pas si clair comme réponse.

    Et pour les jeux solos developer avec des studios partenaire. Comme Kena ? Car Kena est un jeu solo mais il sort aussi sur PC …
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 05:31 PM
    guiguif Oui c’est pas si clair…..
    51love posted the 06/18/2026 at 05:47 PM
    Rien de nouveau, entre l'arrivée des consoles de salon PC, et la nouvelle "gen" qui arrive, PlayStation veut redonner de la valeur à leur écosystème dans les années qui viennent, un peu comme Microsoft, pr attirer le nouveau public chez eux et les fidéliser par la suite.

    Même si dans le fond, ça sera de plus en plus en difficile de lui donner de la valeur à travers le catalogue vu que les tiers ne font plus d'exclusivité ou presque, et que les jeux maisons sont de plus en plus long a dev et rare.

    Yaura rien de très étonnant de les voir mettre de l'eau dans leur vin sur le sujet pour que leurs jeux gagnent en notoriété, popularité auprès d'un énorme public qui n'achète pas de console par choix ou par contrainte économique.

    Ils vont pas pouvoir se contenter éternellement de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Japon vu l'évolution du marché.
    zanpa posted the 06/18/2026 at 05:53 PM
    je m'en fou des jeux multi ... je veux juste que les jeux solo ressort sur PC pour ne plus avoir besoin de me payer un PS6 ...
    grundbeld posted the 06/18/2026 at 07:12 PM
    C’est hallucinant le nombre de gens qui ne savent pas lire.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 07:15 PM
    grundbeld a quel sujet ?
    marcus62 posted the 06/18/2026 at 07:34 PM
    Pour moi c’est assez clair… les jeux en ligne sur PC ET PlayStation, comme Horizon Hunters Gathering ou MARVEL Tokon : Fighting Souls.
    Les jeux solos narratifs sur PlayStation comme Ghost of Yotei, Saros et prochainement Wolverine.
    brook1 posted the 06/18/2026 at 07:35 PM
    5 ans pour se rendre compte que les jeux solo doivent rester exclusifs et les jeux PVP/PVE en multisupport, mieux vaut tard que jamais. À une époque, il avait déjà cette stratégie avec Sony Online Entertainment et ses jeux PC PVP/MMO. Jamais compris pourquoi ils les avaient dégagés, de même que Ziper Interactive qui se débrouillait pas mal dans le genre, quand on voit maintenant comment ils galèrent avec leur jeu de service
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 07:40 PM
    brook1 Vendre le online Payant ? Comme c’est des jeux multi-joueurs en ligne .
    choroq posted the 06/18/2026 at 07:41 PM
    Astrobots pc, 30 euros je vous le prends direct.
    romgamer6859 posted the 06/19/2026 at 06:40 PM
    jenicris T'avais refait un article avec tous les projets ps5 / rumeurs ou pas ?
    jenicris posted the 06/19/2026 at 07:26 PM
    romgamer6859 nop pas fait, juste un récapitulatif dans les coms
    jobiwan posted the 06/20/2026 at 06:20 AM
    Il a expliqué que ces jeux n’étaient pas cohérents avec leurs sorties sur PC, qu’ils ne généraient pas suffisamment de bénéfices et qu’ils souhaitaient que leurs IP restent fidèles à leur propre plateforme. Deux personnes qui l’ont entendu le dire ont confirmé ces propos

    Tout est dans la nuance... La question est : où se trouve le curseur pour estimer que les bénéfices soient suffisants car à priori ces jeux solos sur PC ont tout de même rapporté dégagé des bénéfices.
    nyseko posted the 06/20/2026 at 09:51 AM
    TLDR: On ira chercher du pognon sur PC pour le GaaS parce que sinon on est mal, pour les jeux solo, les joueurs PC ne sont pas trop fan de manger tout le temps la même soupe alors tant pis on les sorts que sur notre console.
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