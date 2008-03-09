Après des années à brouiller son propre message entre console, PC, cloud, Game Pass et sorties multiplateformes, Xbox semble vouloir revenir à une idée plus classique (mais quand même logique) : donner aux joueurs une vraie raison d’acheter une Xbox
.
Dans une longue interview accordée à The Game Business Show
, Matthew Ball, désormais directeur de la stratégie chez Xbox, est revenu sur la nouvelle orientation de la marque
. D'après ses dires, Microsoft
ne compte pas abandonner la console, ni considérer l’exclusivité comme un vieux concept poussiéreux bon à ranger dans le même placard que Kinect
.
Selon Ball
, Xbox veut lancer un véritable programme d’exclusivités console, et pas simplement annoncer un ou deux titres pour calmer les joueurs le temps d’un showcase
. Gears of War et Clockwork Revolution sont présentés comme les premiers exemples de cette nouvelle approche, avec l’idée d’installer un flux régulier de jeux capables de valoriser l’investissement des joueurs Xbox
. Donc si vous avez acheté une console Xbox, Microsoft
veut enfin vous donner le sentiment que ce choix sert à quelque chose.
Mais attention, il ne s’agit pas non plus d’un retour total à l’ancien modèle. Matthew Ball explique que certains jeux resteront multiplateformes, notamment les grandes plateformes multijoueurs comme Call of Duty
. Même logique pour les titres déjà annoncés ou liés à des engagements pris avant ce changement de cap. Xbox
cherche donc une position intermédiaire : remettre des exclusivités au cœur de son écosystème, sans renier brutalement les accords et la stratégie multiplateforme déjà engagés
.
Le plus intéressant, c’est peut être le constat de départ. Ball reconnaît que Xbox n’est pas aujourd’hui dans une situation saine et que la marque doit être “redressée”
. Ce n’est pas exactement le genre de phrase qu’on entend tous les jours dans une communication corporate, surtout chez Microsoft
. Il admet aussi que les joueurs ont besoin de comprendre simplement pourquoi ils devraient choisir Xbox
, surtout à une époque où les consoles coûtent cher et où les jeux Xbox sortent de plus en plus ailleurs.
Et c’est probablement là que se trouve le cœur du problème parce que pendant longtemps, Microsoft a expliqué qu’il fallait “jouer où l’on veut”, que l’écosystème comptait plus que le hardware, que la console n’était plus forcément le centre de gravité
. Sauf qu’à force de vouloir être partout, Xbox a fini par rendre sa propre console secondaire et n'est finalement nulle part
. Quand une marque vend une machine à plusieurs centaines d’euros, elle ne peut pas ensuite expliquer que l’endroit où l’on joue n’a finalement pas beaucoup d’importance.
Matthew Ball insiste pourtant sur un point : le marché console n’est pas mort. Il rappelle qu’il représente encore entre 40 et 45 milliards de dollars par an, avec des centaines de millions de joueurs. Il reconnaît que le mobile et le PC progressent plus vite, mais refuse l’idée d’un secteur console condamné
. Pour lui, Xbox
doit d’abord consolider sa propre base avant de vouloir convaincre ailleurs. Là encore, difficile de lui donner tort : avant de vendre une vision globale, il faut déjà que le socle tienne debout.
Autre sujet abordé : la crise des composants
, notamment autour de la mémoire et du stockage. Ball explique que la situation est plus grave qu’il ne l’avait lui même anticipé et qu’elle pourrait continuer à peser lourdement sur l’industrie, y compris sur la prochaine génération de consoles
. Microsoft travaillerait donc à revoir son futur hardware, évoqué sous le nom de Helix dans l’échange, avec l’objectif de le rendre plus abordable et plus flexible
. Apparemment Xbox
ne prépare pas simplement “une nouvelle console”, mais cherche visiblement à adapter son modèle à un marché où vendre du hardware devient de plus en plus compliqué.
L’interview évoque aussi le Game Pass
, avec une reconnaissance assez notable : l’offre aurait perdu des millions d’abonnés en quelques mois avant d’être corrigée, notamment via des ajustements de prix et de contenu
. Là aussi, c’est un aveu important. Le Game Pass reste un pilier de Xbox, mais il n’est plus présenté comme une solution magique capable de compenser toutes les faiblesses de la marque
. Le service doit redevenir lisible, rentable et attractif, sans écraser le reste de l’écosystème.
Au fond, cette prise de parole ressemble à une tentative de remise à plat. Xbox semble avoir compris que la marque ne pouvait pas continuer à demander aux joueurs d’acheter une console tout en leur expliquant, plus ou moins directement, que cette console n’était qu’une option parmi d’autres
. Une plateforme a besoin d’identité, d’exclusivités, de confiance et d’une promesse claire
. Sinon, elle devient un simple point d’accès à des jeux disponibles ailleurs.
Reste maintenant à voir si cette nouvelle direction sera tenue dans le temps. Car sur le papier, le discours est cohérent. Mais Xbox a déjà beaucoup promis, souvent changé de ton, parfois changé de stratégie avant même que la précédente soit réellement installée
. Cette fois, la marque semble reconnaître que le problème n’est pas seulement économique, mais aussi symbolique : les joueurs Xbox doivent avoir le sentiment d’être considérés, pas simplement d’avoir servi de rampe de lancement à une stratégie multiplateforme
.
Déjà, si par miracle, y a du Fallout 3/New Vegas remaster façon Oblivion pour la S3 sur Prime, faut pas être un génie pour miser sur l'exclu afin d'attirer un public neuf.
Mais bon hein
Je pense qu'en l'état tout est possible.
Car si pour un joueur, l'offre était alléchante, encore aujourd'hui je ne voyais pas comment faire des revenus avec ça (encore plus avec les rumeurs du online gratuit).
De leur côté les exclusivités, même si importante, est un argument qui a perdu bcp de valeurs depuis 2010 vu que 99% du catalogue est désormais devenu multi plateforme..
c'est donc de plus en plus en plus difficile de se démarquer sur le catalogue pur.
Le meilleur move que Microsoft puisse faire, avant même le fait de revenir sur sa stratégie farfelue mais nécessaire économiquement et niveau visibilité de sortir ses jeux sur PlayStation, c'est de faire de sa machine un PC fermé.
Ça va apporter énormément davantage en terme de business à ce type de machine a long terme, pas forcément que Microsoft donc,...
Alors autant il sera difficile de faire bouger les lignes du public bien établi et fidèle a PlayStation/Steam, mais la variabilité est possible chez le plus jeune public, qui sont d'ailleurs plus PC que console.
wolfheart peut être ouais je me suis posé la question , après ya peut être des mécanismes pour mettre Steam sur sa machine, le temps de grossir, s'appuyer dessus pour reprendre des parts à PlayStation, mais inciter les joueurs à plutôt prendre leur launcher Xbox
Comment ?
Un truc tout con,
imagine si tu achètes un jeu Xbox sur leur propre store, et automatiquement ils t'offrent la clé Steam du même jeu, tu peux être tenté de le prendre de cette façon, et si derrière l'intégration de Steam, moins bonne que celle Xbox forcément te fait perdre du temps....
Bah peut être que petit à petit, notamment les jeunes les moins formatés, sans même s'en rendre compte passeront plus de temps sur l'écosystème Xbox alors qu'initialement Steam était un must have pour l'achat.
Microsoft a les moyens de faire des cadeaux, comme ils ont eu les moyens de dépenser des sommes colossales pour l'achat de studios. C'est même ce qui est assez inquiétant, ils peuvent acheter bcp de choses pour se remettre en piste...
Ya tjs des leviers, ça sera très compliqué pour Microsoft de se faire une place avec un PlayStation bcp plus fort, et un Steam qui grossi chaque année..
Mais aucune certitude, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
La Trinité nécessaire même si selon moi les 2 premiers points sont bien plus indispensable que le dernier le marketing incluant les deal marketing avec cod GTA FIFA ainsi que les bundle
+ En bonus éviter de s'invisibiliser dans les boutiques
C'est ce que j'ai expliquer plusieurs fois précédemment, sans les exclus et sans le physique et sans le prix plus bas que sur pc, la raison d'être d'une console n'existe plus... ils ont compris pour les exclus... on verra pour les prix
Elle fait pas son truc dans son coin avec l'oseille de Microsoft sans avoir eu des directives qui lui disent « Va y »
Oui comme Don Mattrick, Phil Spencer
C'est :
Vas-y, tente ton truc. Mais si tu te plante c'est
bye bye
Reste aussi le GP avec tout day one dessus. Ou plutôt ils ont commencé à fragmenter les offres car c'est juste intenable de mettre tous ses jeux day one sans avoir besoin de les acheter...
Elle dit on s'est planté, on le reconnait, on va changer d'optique, on ne vous promet plus mont et merveille mais on va essayer de ré-inclure des exclusivité ( mais toute ne le seront pas) , on ne vous proposera pas la meilleurs machine, mais on essayera qu'elle ai un prix raisonnable
Bien sur ca reste des mots, mais c'est faisable... la question est tiendront il dans le temps, accepteront il de voir leur finance baisser pendant encore une gen complette si ca leur permet en retour de récupérer des joueurs a la gen d'après...
Ils doivent montrer pate blanche, être transparent et accepter qu'on les raille sur leur erreurs passée qu'il n'ont jusqu’à maintenant jamais voulu reconnaitre , ils faut aussi qu'il tienne sur la durée (3 gen au minimum), pas des promesses de politicien qui change a chaque vote...
Ils va leur falloir ce qu'ils n'ont pas encore eu depuis qu'ils sont arriver sur le marché, de la patience, de la résilience, de la bonne volonté, et la volonté d'être au service des joueurs pas des comptable...
Et au passage, on reviens au modèle économique traditionnelle le plus sain, la vente de bien et pas celle de service, le gamepass peut exister mais ca doit être un bonus pour ceux qui le veulent vraiment pas une imposition comme modèle principal
La seul chose que j'ai peur c'est qu'a la nomination du prochain responsable ca reparte dans les travers , il faut donc que ca devienne une politique d'entreprise et pas juste un moyen marketing
Donc oui il y a vraiment du gros changement, Satya le veut également
Ça ne leur fait pas vendre de consoles et ça ne leur rapporte pas d’argent
Qu’il fasse comme PlayStation un abonnement avec des jeux qui sont dans le catalogue, mais que les joueurs Xbox achètent leur jeu déjà pour rentabiliser et en plus ils ont PC pour amortir encore.
Aussi, dommage de ne pas avoir sorti une Xbox Serie X Slim j'aurais peut-être craqué
À leur place, jamais je ne fous Steam dans la Helix.
Paradoxalement, si c’est le cas, je n’achèterais jamais la Helix.
Vu la direction actuelle ? C’est probable oui.
Maintenant, je ne les vois pas remonter la pente face à PlayStation et Nintendo. Je ne vois aucune réelle solution et plus les années passent, plus les joueurs se font leurs écosystèmes/bibliothèques et ça va être compliqué d’aller les chercher.
Pour moi c’est insoluble sauf à avoir GTA ou Red Dead Exclusif ahah