Actualité Xbox

Dans une longue interview accordée à. D'après ses dires,ne compte pas abandonner la console, ni considérer l’exclusivité comme un vieux concept poussiéreux bon à ranger dans le même placard queSelon. Donc si vous avez acheté une console Xbox,veut enfin vous donner le sentiment que ce choix sert à quelque chose.Mais attention, il ne s’agit pas non plus d’un retour total à l’ancien modèle.. Même logique pour les titres déjà annoncés ou liés à des engagements pris avant ce changement de cap.cherche donc une position intermédiaire :. Ce n’est pas exactement le genre de phrase qu’on entend tous les jours dans une communication corporate, surtout chez. Il admet aussi que, surtout à une époque où les consoles coûtent cher et où les jeux Xbox sortent de plus en plus ailleurs.Et c’est probablement là que se trouve le cœur du problème parce que pendant longtemps,. Sauf qu’à force de vouloir être partout,. Quand une marque vend une machine à plusieurs centaines d’euros, elle ne peut pas ensuite expliquer que l’endroit où l’on joue n’a finalement pas beaucoup d’importance.. Pour lui,doit d’abord consolider sa propre base avant de vouloir convaincre ailleurs. Là encore, difficile de lui donner tort : avant de vendre une vision globale, il faut déjà que le socle tienne debout.Autre sujet abordé :, notamment autour de la mémoire et du stockage.. Apparemmentne prépare pas simplement “une nouvelle console”, mais cherche visiblement à adapter son modèle à un marché où vendre du hardware devient de plus en plus compliqué.L’interview évoque aussi, avec une reconnaissance assez notable :. Là aussi, c’est un aveu important.. Le service doit redevenir lisible, rentable et attractif, sans écraser le reste de l’écosystème.Au fond, cette prise de parole ressemble à une tentative de remise à plat.. Sinon, elle devient un simple point d’accès à des jeux disponibles ailleurs.Reste maintenant à voir si cette nouvelle direction sera tenue dans le temps. Car sur le papier, le discours est cohérent.