SONY Waypoint
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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/03/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Ce que l'on sait de God of War Laufey
Les studios Sony
God of War Laufey vient d'être annoncé et voilà ce que l'on sait :



- Prochain opus de la franchise God of War

▪️Faye se réveille dans un monde inconnu après ses funérailles ; son projet de protéger Kratos et Atreus est désormais menacé

▪️Elle doit se frayer un chemin à travers l’« Everywhen », le royaume transcendant de l’au-delà où règnent les dieux

▪️Des dieux « impitoyables » issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir, dans un monde débordant de magie dangereuse

▪️La priorité absolue est d’apporter une « sensation de fraîcheur unique » au gameplay de Faye

▪️Le jeu intègre l’ADN classique et old school des jeux grecs ainsi que les atouts du GOW moderne

▪️Il combine les « mouvements et la fluidité » de l’ère grecque avec la construction du monde et les personnages très liés de l’ère nordique

▪️Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent

▪️La déesse égyptienne antique Sekhmet et la divinité mongole/tibétaine Begtse sont présentes dans le jeu

▪️Faye devra dévoiler des mystères cachés et la véritable nature de l’Everywhen pour retrouver le chemin de sa maison

▪️Deborah Ann Woll reprend son rôle de Faye

▪️Phranque, un cube cosmique intrigant, est incarné par Jack Quaid (The Boys)

▪️Rue est une gardienne au ruban enchanté incarnée par Perlina Lau

▪️Le style de combat de Faye est conçu pour « optimiser la létalité, la puissance et la fluidité », avec une mobilité accrue

▪️Des combats ultra-réactifs : Faye peut passer aisément du sol aux airs sans interrompre l'action

▪️Faye manie une épée légendaire, axée sur la vitesse, le contrôle et la « ténacité », permettant de créer et de maintenir une dynamique pendant le combat

▪️En tant que Main d’Or des Jötnar, Faye manie également une puissante magie, notamment la capacité de manipuler les âmes

▪️Elle peut frapper ses ennemis de sa paume dorée pour les séparer de leur âme et attaquer directement celle-ci, ouvrant ainsi la voie à des combos et autres attaques créatives
Blog PlayStation - https://blog.playstation.com/2026/06/02/first-look-at-god-of-war-laufey/
    tags : sony god of war santa monica
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    gamerdome, walterwhite, gameslover, beppop, simbaverin
    posted the 06/03/2026 at 10:07 AM by jenicris
    comments (58)
    beppop posted the 06/03/2026 at 10:17 AM
    GOTY 2027
    thelastone posted the 06/03/2026 at 10:18 AM
    Cool tout ça ça donne envie d'en savoir plus , par contre pas fan du slim et surtout j'ai l'impression qu'à chaque GoW ça devient de plus en plus light/fantasy , je suis plus hype par le gameplay de wolverine niveau combats que GoW.
    supasaiyajin posted the 06/03/2026 at 10:20 AM
    Les cubophobes arrivent.

    Sinon, sans animosité aucune, c'est un style de centrer le texte ? Parce que je trouve ça chiant à lire perso.
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:22 AM
    supasaiyajin ça dépend selon chacun.
    vyse posted the 06/03/2026 at 10:26 AM
    Pas convaincu.. je pense qu'une troisième proposition proche de la lecture de la duologie nordique vont flinguer l'intérêt et les ventes de god of war..next prochain reboot ?
    newtechnix posted the 06/03/2026 at 10:26 AM
    God of WAr Gamecube Edition
    foxstep posted the 06/03/2026 at 10:27 AM
    Incroyable ce jeu et Wolverine ça sera deux grosse baffe legendaire, mais une petite preference pour le jeu SSM quand meme sans surprise. Ce jeu suivi de la trilogy remake ptain on va tellement bien manger!!
    sosky posted the 06/03/2026 at 10:29 AM
    Je me rappelais même plus voir Faye dans GoW Ragnarok
    blacksad6 posted the 06/03/2026 at 10:33 AM
    Y'a que moi qui comprend pas cette phrase? Ou du moins le lien entre avant la virgule et après?

    "Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent"
    oreillesal posted the 06/03/2026 at 10:34 AM
    Très bon choix de personnage, hâte de retrouver une femme forte à l'allure moderne qui s'émancipe du patriarcat toxique et de l'emprise de l'ignoble Kratos.
    Il sera plaisant de parcourir un monde enchanteur, féerique et bucolique, un renouveau rafraîchissant pour une licence qui était sclérosé par des poncifs d'incels.
    Une toute nouvelle vague de joueurs va pouvoir s'éduquer grâce au tout désigné GOTY 2027.
    Quelle claque
    supasaiyajin posted the 06/03/2026 at 10:34 AM
    jenicris
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:35 AM
    blacksad6 c'est une référence a un passage de Ragnarok
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:39 AM
    foxstep on va attendre longtemps pour la trilogie remake….et je parle même pas du retour de Kratos pour la suite de GOW Ragnarok….
    altendorf posted the 06/03/2026 at 10:40 AM
    Trop hâte ! Et on comprend pourquoi Faye était la seconde femme de Kratos haha
    zekk posted the 06/03/2026 at 10:41 AM
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:43 AM
    simbaverin le jeu étant officiellement sur PS5, peu être pas tant que ça pour le remake
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:43 AM
    Sinon ce que je comprends pas c’est le rôle de Cory. C’est pas le directeur. Mais il dirige la franchise God of War. C’est bien ça. ?
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:46 AM
    jenicris Oui mais ils avaient pas dit que c’était au début de développement aussi lors de l’annonce ? J’espère que tu as raison l’ami.
    perse9 posted the 06/03/2026 at 10:46 AM
    god of appericube. Perso le ragnarock a été la goutte d'eau de trop.
    Là je ne suis pas du tout chaud,
    l'univers est trop coloré, on s'ecarte completement du gore de la première trilogie,
    le cube est une idée ridicule
    le jeux n'a pas l'air plus beaup que GOD of war 2018 ou le gap est très peu visible (j'espère au moins que les zones de jeux seront immense pour justifier le temps de dévelleppement et le fait qu'il sortira uniqement sur PS5 et pas ps4 comme ragnarok et god 2018.
    le système de combat peut parraitre cool pour ceux qui n'ont pas fait le 2018 mais pour moi il s'éssoufle et la formule reste la même..
    Cory barlog je sui déçu , je pensais que tu allais proposé une baff pour ton prochain jeux et surtout une révolution au final c'est un RAGNAROK 2 version dysney
    ratchet posted the 06/03/2026 at 11:02 AM
    Boucherie !
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:03 AM
    perse9 Consulte tous les médecins possibles et arrête le jeu vidéo c’est mieux.
    aeris201 posted the 06/03/2026 at 11:04 AM
    Apres Ghost of Wokei, Woke of War
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:05 AM
    simbaverin Faye en 2027, trilogy 2 ans aprés, le jeu Kratos 3 ans aprés max, ça va quand meme c'est pas GTA7 qui sortia 40 ans aprés gta6. Et y'aura pas mal de quoi faire entre.
    perse9 posted the 06/03/2026 at 11:08 AM
    link571 ouais ok super commentaire en lien avec tes impressions sur le jeux. Si tu es content de ce que tu as vue ça m'étonne pas que le jv tourne en rond
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    perse9 Barlog n’est pas au dev
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    3eme topic sur god of war.....

    perse9 choix par défaut.
    guiguif posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    Une bombe n'en déplaise aux misogynes qui a coté se branlent sur Stellar Blade et aux "ouin ouin c'est pas Kratos"
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    cyr 3eme topic sur god of war.....

    Et?
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    cyr normal, c’est pareil pour les grosses annonces chez les autres constructeurs juste après une première présentation et je ne vois pas le problème
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    foxstep et ? Vivement demain.
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:16 AM
    zekk Nintendo qui lui fait Bouffer Mario dans toute les sauces depuis 40 ans ça ne semble pas l'avoir déragner, bizzare...
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:17 AM
    guiguif quand tu aura jouer au jeux, tu pourra dire que c'est une bombe...


    zekk nan mais ça donne l'impression qu'il y a que god of war a retenir de ce state of play. Il y a eu d'autre annonce? Le sly couper alors il revient?
    brook1 posted the 06/03/2026 at 11:19 AM
    Les insiders ne se sont pas trompés sur un point : le jeu a bien une vibe à la Devil May Cry
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:20 AM
    cyr tu as tout ce qu’il faut en Home et pas de Sly
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:23 AM
    cyr quand c'est 10 topics Nintendo en quelques heures, tu ne dis pas ça
    azerty posted the 06/03/2026 at 11:24 AM
    Cory Barlog Interviews

    https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:26 AM
    foxstep et quand ses potes spam tous les jours le site, il trouve ça normal...
    xylander posted the 06/03/2026 at 11:27 AM
    J'hésite entre God of Woke, Gay of War ou God of War, ils l'ont fait...
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:31 AM
    xylander ça devient pénible ce genre de com, changer de disque sérieux
    xylander posted the 06/03/2026 at 11:32 AM
    Mais pourquoi de la flanelle rose à l'épée ? Mais pourquoi ?
    micheljackson posted the 06/03/2026 at 11:34 AM
    oreillesal
    déçu que ce ne soit pas un trans en surpoids avec les cheveux bleus, ce jeu est fasciste
    hein que c'est vrai bennj ?
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:35 AM
    jenicris Faut les laisser dans leur monde, ils se croient intelligents mais y en a pas un pour relever l’autre. Ils veulent juste de l’attention qu’il n’ont pas dans leur quotidien, ils me font pitiés…
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:36 AM
    jenicris god of beauf ( et je reste gentil) faudra d'ailleurs me dire ce qu'il y a de gay dans la présentation, hormis leurs propres questions sur leurs sexualités
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:38 AM
    zekk yup, ils font meme pas l'effort de se faire discret, et les meme sont les premiers à chialer si quelqu'un ose faire une remarque qui leur déplait sur un post concernant un nitendo direct.

    jenicris Non mais serieux que ça soit ici ou à neogaf trop de cas sociaux sorti de nul part wtf
    punkysam182 posted the 06/03/2026 at 11:40 AM
    Je ne peux m'empêcher d'y voir un reboot de dernière minute sur cet opus, quand on y pense la mythologie égyptienne et les autres sont citées, teasés même depuis l'origine de la série, remplacez Faye par Kratos et tout prend sens : Kratos aurait pu mourir dans Ragnarök et finalement il se rend dans cet univers qui rassemble toutes les mythologies c'est le cocktail parfait pour un défouloir en bon et du forme. Alors attention on a rien vu encore, ni de l'histoire ni de Faye mais au final je trouve que cela dévalue Kratos et son origin story mais on verra bien c'est peut être les prémices pour justement un jeu en coop avec Kratos et sa femme
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:42 AM
    link571 zekk non mais là je vois pas ou est le soucis. On joue des femmes depuis le début du JV déjà. En plus c'est la femme de Kratos connu depuis assez longtemps dans le background du jeu et en plus elle pète la classe
    Le gameplay c'est aussi agressif que quand on jouait Kratos
    Et puis j'aimerai qu'on me cite un film Disney (je précise bien cette marque), qui est aussi violent dans les confrontations ?
    Quand au reste, ou est ce qu'on voit cela dans le trailer ? A moment donné faudrait arrêter d'inventer, on gagnerait du temps et de l'énergie.

    foxstep Neogaf c'est flippant, j'ai lu des coms juste lunaires.
    Quelle triste vie ils doivent avoir. Ca sens les mecs frustrés.
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:44 AM
    jenicris Ils n’ont aucuns arguments valables alors ils sortent toujours la même chose… Leurs disques commencent à être rayés
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:48 AM
    link571 c'est le comble du ridicule. Le soucis c'est que certains inventent des trucs c'est ça le soucis.
    D'ailleurs ça râle de pas jouer Kratos et pourtant ces même personnes critiquent Ragnarok, de toujours jouer Kratos
    C'est comme Intergalactic ça râlait car pas de new IP pour ND et maintenant ça râle car pas de TLOU3
    A moment donné faut être cohérent
    C'est pour cela que même une new IP ça aurait râlé, on l'a vu avec Intergalactic
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:50 AM
    jenicris Tu as tout résumé
    metroidvania posted the 06/03/2026 at 11:51 AM
    Pas du tout fan du cube ni ruban qui parle. Fatigant ce genre de choses mais je vais pas louper ce gow ni aucun gros jeu ici. Clairement
    walterwhite posted the 06/03/2026 at 11:51 AM
    Quel pied ça va être
    brook1 posted the 06/03/2026 at 11:55 AM
    jenicris Beaucoup de ces blaireaux utilisent le mot woke sans en comprendre le sens ni la définition, il est là le problème
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:03 PM
    jenicris Microsoft aurait commis ce truc, on les aurait massacré. Rien de personnel ni d'hostile. Autant ne pas appeler ça God of War.
    edgar posted the 06/03/2026 at 12:06 PM
    J’aime bien la (deuxième) femme de Kratos, elle a du charisme et de la personnalité.

    Soit tout le contraire d’une certaine « Aloy ».

    Ah oui j’oubliais, le Cube qui parle, comment ont-ils pu valider une telle absurdité ?

    Sinon ils sont où les remakes de la trilogie ?
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:09 PM
    Et associer la femme à la flanelle rose et les explosions roses, pitié les mecs...
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:14 PM
    Sinon, techniquement, ça reste une tuerie
    jenicris posted the 06/03/2026 at 12:15 PM
    brook1 c'est la mode d'utiliser des mots sans savoir ce que ça veut dire. C'est dire le level
    jenicris posted the 06/03/2026 at 12:16 PM
    xylander qu'on appelle pas ça GOW pourquoi pas, mais les noms que tu proposais c'était limite
    Après si on aime pas ce que propose ce jeu pas de soucis
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