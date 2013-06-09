God of War Laufey vient d'être annoncé et voilà ce que l'on sait :
- Prochain opus de la franchise God of War
▪️Faye se réveille dans un monde inconnu après ses funérailles ; son projet de protéger Kratos et Atreus est désormais menacé
▪️Elle doit se frayer un chemin à travers l’« Everywhen », le royaume transcendant de l’au-delà où règnent les dieux
▪️Des dieux « impitoyables » issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir, dans un monde débordant de magie dangereuse
▪️La priorité absolue est d’apporter une « sensation de fraîcheur unique » au gameplay de Faye
▪️Le jeu intègre l’ADN classique et old school des jeux grecs ainsi que les atouts du GOW moderne
▪️Il combine les « mouvements et la fluidité » de l’ère grecque avec la construction du monde et les personnages très liés de l’ère nordique
▪️Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent
▪️La déesse égyptienne antique Sekhmet et la divinité mongole/tibétaine Begtse sont présentes dans le jeu
▪️Faye devra dévoiler des mystères cachés et la véritable nature de l’Everywhen pour retrouver le chemin de sa maison
▪️Deborah Ann Woll reprend son rôle de Faye
▪️Phranque, un cube cosmique intrigant, est incarné par Jack Quaid (The Boys)
▪️Rue est une gardienne au ruban enchanté incarnée par Perlina Lau
▪️Le style de combat de Faye est conçu pour « optimiser la létalité, la puissance et la fluidité », avec une mobilité accrue
▪️Des combats ultra-réactifs : Faye peut passer aisément du sol aux airs sans interrompre l'action
▪️Faye manie une épée légendaire, axée sur la vitesse, le contrôle et la « ténacité », permettant de créer et de maintenir une dynamique pendant le combat
▪️En tant que Main d’Or des Jötnar, Faye manie également une puissante magie, notamment la capacité de manipuler les âmes
▪️Elle peut frapper ses ennemis de sa paume dorée pour les séparer de leur âme et attaquer directement celle-ci, ouvrant ainsi la voie à des combos et autres attaques créatives
Sinon, sans animosité aucune, c'est un style de centrer le texte ? Parce que je trouve ça chiant à lire perso.
"Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent"
Il sera plaisant de parcourir un monde enchanteur, féerique et bucolique, un renouveau rafraîchissant pour une licence qui était sclérosé par des poncifs d'incels.
Une toute nouvelle vague de joueurs va pouvoir s'éduquer grâce au tout désigné GOTY 2027.
Quelle claque
Là je ne suis pas du tout chaud,
l'univers est trop coloré, on s'ecarte completement du gore de la première trilogie,
le cube est une idée ridicule
le jeux n'a pas l'air plus beaup que GOD of war 2018 ou le gap est très peu visible (j'espère au moins que les zones de jeux seront immense pour justifier le temps de dévelleppement et le fait qu'il sortira uniqement sur PS5 et pas ps4 comme ragnarok et god 2018.
le système de combat peut parraitre cool pour ceux qui n'ont pas fait le 2018 mais pour moi il s'éssoufle et la formule reste la même..
Cory barlog je sui déçu , je pensais que tu allais proposé une baff pour ton prochain jeux et surtout une révolution au final c'est un RAGNAROK 2 version dysney
perse9 choix par défaut.
Et?
zekk nan mais ça donne l'impression qu'il y a que god of war a retenir de ce state of play. Il y a eu d'autre annonce? Le sly couper alors il revient?
https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
déçu que ce ne soit pas un trans en surpoids avec les cheveux bleus, ce jeu est fasciste
hein que c'est vrai bennj ?
jenicris Non mais serieux que ça soit ici ou à neogaf trop de cas sociaux sorti de nul part wtf
Le gameplay c'est aussi agressif que quand on jouait Kratos
Et puis j'aimerai qu'on me cite un film Disney (je précise bien cette marque), qui est aussi violent dans les confrontations ?
Quand au reste, ou est ce qu'on voit cela dans le trailer ? A moment donné faudrait arrêter d'inventer, on gagnerait du temps et de l'énergie.
foxstep Neogaf c'est flippant, j'ai lu des coms juste lunaires.
Quelle triste vie ils doivent avoir. Ca sens les mecs frustrés.
D'ailleurs ça râle de pas jouer Kratos et pourtant ces même personnes critiquent Ragnarok, de toujours jouer Kratos
C'est comme Intergalactic ça râlait car pas de new IP pour ND et maintenant ça râle car pas de TLOU3
A moment donné faut être cohérent
C'est pour cela que même une new IP ça aurait râlé, on l'a vu avec Intergalactic
Soit tout le contraire d’une certaine « Aloy ».
Ah oui j’oubliais, le Cube qui parle, comment ont-ils pu valider une telle absurdité ?
Sinon ils sont où les remakes de la trilogie ?
Après si on aime pas ce que propose ce jeu pas de soucis